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冷麵打開話匣子 金正恩美食外交奏效

2018-04-28 21:20中央社 首爾28日專電

平壤冷麵。報系資料照
平壤冷麵。報系資料照
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平壤冷麵在南北韓峰會後，成為化解危機的和平象徵。文金會晚宴菜單饒富政治意味，冷麵已是南韓民眾的國民美食，北韓領導人金正恩用冷麵搭橋，在網路引起熱烈討論。

金正恩在板門店和平之家，首次面對面坐在南韓總統文在寅的對面。他說：「我在早上聽到大家討論晚宴菜單，我們確實計劃從平壤帶來冷麵。希望文總統會喜歡，因為冷麵是遠道而來。啊，我或許不應該說那麼多。」

金正恩一席話頓時讓拘謹的場合熱絡起來，遠在板門店50公里外的峰會新聞中心的韓籍記者，也跟著金正恩的「冷笑話」爆笑。

來自平壤的冷麵打開峰會話題，但金正恩「不該說那麼多」一語雙關，畢竟他同父異母的哥哥金正男去年2月在馬來西亞死於神經毒攻擊，吃平壤帶來的麵，還是要謹慎點。

不過朝鮮半島的國民美食冷麵，在文金會後成為網路熱門話題。韓國前鋒日報（Korea Herald）引用網友的推文報導，「和平象徵現在已經改變，是平壤冷麵，不是鴿子」。

雖然是「謙虛的」韓國國民料理，米其林指南推薦8家位於首爾供應冷麵的餐廳，並介紹冷麵的故事。北韓難民因戰亂南下，思鄉懷念熟悉的味道，開了小吃店，慰藉同是北韓的失鄉人，平壤口味的冷麵開始受到歡迎，有些地方還加入魚肉，滿足不同口味。

記者走訪米其林指南推薦，位於首爾市政廳附近一間菜單上有平壤冷麵的餐廳，晚餐前已有不少客人，由於地點接近市政廳，兩位南韓總統文在寅和李明博都曾光顧，還留下簽名。

一如指南介紹，由牛骨熬煮的湯頭清淡，蕎麥麵配上切片牛肉、半個雞蛋、小黃瓜和白蘿蔔切片，就是一碗平壤冷麵，要價1萬1000韓幣（約新台幣305元），在時令入春的南韓相當適合。

金正恩在峰會期間大出鋒頭，平壤冷麵只是一小部分，卻引起極大迴響。

晚宴期間，新聞中心播出一行人享用美食的鏡頭，只見金正恩興味盎然欣賞演出，最後文金兩人再度在聲光中手牽手，鏡頭還特寫緊握的雙手，新聞中心又是一片驚呼。一名南韓記者瞪大眼睛笑說：「我的天啊！這嚇死人啦，別再播了。」

平壤金正恩南韓

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