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金正恩不再像漫畫 南韓民眾：他也是人

2018-04-28 20:56中央社 首爾28日綜合外電報導

兩韓峰會畫下句點，金正恩北返揮手，第一夫人相擁道別。 美聯社
兩韓峰會畫下句點，金正恩北返揮手，第一夫人相擁道別。 美聯社
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南韓人今天仔細回顧歷史性兩韓峰會的每個細節，對於北韓領導人金正恩非凡的魅力感到驚訝，有人覺得他不再像個漫畫人物，還有人說，聽到他開玩笑，才意識到他也只是一個人。

法新社報導，金正恩昨天在峰會上公開露面，南韓全國數百萬人透過實況轉播收看，對許多人來說，這是第一次能夠好好端詳這位在神秘北韓深受愛戴的獨裁人物。

南韓人民和全世界看金正恩，長久以來都帶著戲謔又恐懼的眼光，習慣看到他指揮發射飛彈、進行閱兵，但昨天登上全球舞台的卻是個截然不同的金正恩。

這位30多歲的領導人舉止得宜，不時露出微笑，還會偶爾幽默幾句，他溫柔地輕拍孩子們的頭，和西方世界任何投入選戰的政治人物沒有不同。

金正恩不時出現輕微喘氣，植樹儀式上試圖把鏟子插進土裡卻撲了個空，這些短暫片刻都顯現出他也會犯錯的人性面。

24歲的南韓民眾崔賢娥（Choi Hyun-ah，音譯）告訴法新社：「我聽到金正恩開玩笑，讓我意識到他也只是一個人。」

居住首爾的人母金京兒（Kim Kyung-ah，音譯）告訴「韓國前鋒日報」（Korea Herald）：「在電視上聽到金正恩的聲音感覺非常、非常怪，我的意思是，我一直知道他的存在，但今天是第一次我感到『喔，天哪，金正恩是一個真的人』。」

她說：「直到今天以前，金正恩感覺都像是個漫畫人物。看見他談論冷麵這類平凡事，而不是核武或核戰，實在是耳目一新。」

「韓國時報」（Korea Times）寫道，孤立的北韓「以嚴格、照本宣科又克制的作風神化了金正恩」，但「所有關於他的一切，包括他的表情、走路姿態、手勢、聲音、黑色中山裝和招牌髮型，都經全球媒體轉播呈現」。

韓國時報社論頭條寫道，金正恩「不再是個隱士」，還說他臨時加碼，邀請南韓總統文在寅短暫跨入板門店北韓轄區，展現了他的「舞台魅力」。

金正恩南韓北韓

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