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兩韓峰會車隊隨扈比一比

2018-04-28 15:45聯合報系攝影中心 記者王騰毅╱即時報導

全球關注的兩韓峰會昨天順利落幕，兩位南北韓的國家元首出席重要活動，維安工作自然是重中之重，其中北韓領導人金正恩十二名隨扈跟車小跑步護送的畫面引發不少討論，事實上南韓總統文在寅的車隊在前往板門店兩韓峰會現場的路途中，隨扈探出車頂戒備的景象同樣相當吸睛。

北韓領導人金正恩出席兩韓峰會，十二名隨扈跟車小跑步護送的畫面引發不少討論。圖／法...
北韓領導人金正恩出席兩韓峰會，十二名隨扈跟車小跑步護送的畫面引發不少討論。圖／法新社
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南韓總統文在寅的車隊在前往板門店兩韓峰會現場的路途中，隨扈探出車頂戒備。圖／美聯...
南韓總統文在寅的車隊在前往板門店兩韓峰會現場的路途中，隨扈探出車頂戒備。圖／美聯社
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北韓文在寅板門店

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