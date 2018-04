兩韓峰會全球關注 川普再轟柯米:不是病態就是笨

2018-04-28 14:19 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合27日電



川普再發推特攻擊柯米 分享 facebook

在多數人把關注焦點擺在兩韓領袖峰會時刻,川普總統27日卻再度推文攻擊聯邦調查局(FBI)前局長柯米,他在推特中譴責柯米洩露機密和為了掩飾洩密而撒謊,說柯米「不是很病態,就是很笨」(either very sick or very dumb)。

川普27日發的第一條推文不是舉世矚目的兩韓元首會晤,而是批評柯米,他的推特說,柯米把與總統談話的內容告訴記者,是不知道他的洩密行為有多麼嚴重。

在攻擊柯米之後,川普才再發一條推特,談到當天的重大新聞,對朝鮮半島的局勢發展表示讚賞,說半島出現了好跡象,但還要再觀察。

柯米最近數周成為川普樂此不疲的攻擊目標,他因出版一本談論領導人道德的新書,而成為媒體報導的頭條。

但柯米沒有因為洩密和撒謊而遭到聯邦調查,而他記下與川普談話的備忘錄,可能成為特別檢察官穆勒對川普妨礙司法調查的證據。川普去年5月開除柯米,最終導致穆勒被任命為特別檢察官。

國會共和黨人認為,柯米的備忘錄在本月對外公布前,司法部對備忘錄的節選就是證實柯米洩密的明證,司法部在審議柯米處理備忘錄中的機密是否得當。

但柯米接受福斯新聞訪談時否認他洩密,表示他的備忘錄當時並非機密,現在仍然不是機密。他認為川普的說法不實,是川普錯了,事實可以證明。

保守派抓住柯米去年1月28日寫下的備忘錄不放,他的備忘錄是說:「我不做偷雞摸狗的事,我不洩密,我不做黃鼠狼勾當。」

柯米的另一則備忘錄是記下他與川普的談話,期間他對川普說,洩露機密是可怕的,尤其是洩露川普與外國領袖的談話。