川普賀兩韓峰會成功 反駁北韓玩美國

2018-04-28 06:51 中央社 華盛頓27日專電



美國總統川普今天恭喜「兩韓峰會」成功舉行，也強調自己不會像過去的美國領導人「被北韓玩弄」；德國總理梅克爾則指出，跨出歷史第一步後，警惕北韓非核化的挑戰才開始。

川普（Donald Trump）與梅克爾（Angela Merkel）今天於白宮會晤後，雙方召開聯合記者會，川普致詞一開始就恭喜「兩韓峰會」的成功舉行，也表示期待與北韓領導人金正恩幾週後會面，「但願（川金會）是有成效的」。

對於外界擔心金正恩可能在玩弄美國，川普稍早在橢圓形辦公室與梅克爾會面時自信滿滿地說，過去美國的領導人被北韓瞎呼嚨、耍得團團轉，但現在的領導人不一樣，「我們不會被玩弄的，好嗎？」

他還說，現在「川金會」的可能地點有兩個，確定後會讓外界知道。

他在記者會上再次提到前總統歐巴馬，川普說，歐巴馬告訴他，北韓會是他的最大麻煩、很難處理，他也認為早在25年前就該處理北韓問題，而不是留給他，「我不是針對歐巴馬」，但「我們正在解決問題」。

川普又提到中國國家主席習近平，他說，大家都說習近平在施壓北韓上只會「光說不練」，「但他（習近平）做到了」、「大家都很驚訝」；而「我們也正進行貿易談判，相信這對他（習近平）也很重要」，希望雙方能達成對美中兩國都有益的成果。

透過翻譯，梅克爾則說，兩韓峰會開闢新的可能與新路徑，希望首次峰會是邁向更美好未來的第一步。

她也以兩德經驗指出，德國人尤其了解，經過多年分隔與分離，雙方第一次接觸所代表的意義，但接下來要繼續保持警惕，以確保北韓停止發展核武，而朝鮮半島的非核化，至關重要。