兩韓宣言倡非核化 美媒樂觀中有保留

2018-04-27 23:08 中央社 華盛頓27日專電



南北韓領袖今天發布共同宣言，把實現朝鮮半島無核化納入共同目標。美國學界與媒體表示讚賞，但也擔憂北韓有毀約的不良紀錄，也懷疑北韓領袖金正恩是否會切實執行。

南韓總統文在寅與北韓國務委員長金正恩今天共同簽署板門店宣言，雙方同意爭取在今年底前宣布結束戰爭狀態，促成南北韓與美國的3方會談或是再加入中國的4方會談。同時，雙方也確認經由完全棄核，實現朝鮮半島非核化目標。

對於這一歷史性宣言，美國學者與媒體多半表示讚賞，但也對執行成效質疑。連美國總統川普今天上午的推文都十分謹慎，認為「好事正在發生，但只有時間能證明一切。」

華府美國企業研究所（AEI）北韓問題研究員艾伯斯達特（Nicholas Eberstadt）本週在「紐約時報」（New York Times）撰文引述過往歷史直言，北韓的承諾毫無價值，平壤會單方面忽視或否認過去兩韓達成的協議。即使達成和平承諾，北韓隨時可能反悔。

華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）北韓專家易切恩（Patrick McEachern）向「華盛頓郵報」（Washington Post）表示，雖然過去兩韓協議就曾承諾非核化，但這仍是一個重大改變，因為金正恩曾表示要擴大發展核武。南北韓領袖建立解決朝鮮半島緊迫議題的框架，這是個好的開始。

紐約時報引述華府科學暨國際安全研究所（Institute for Science and International Security）創辦人歐布萊特（David Albright）的話表示，這項宣言的內容與雄心讓人歎為觀止，但鑑於目前的情況，他也質疑如何實現所有目標。

歐布萊特表示，除非北韓的核武裁減查核能有「堅定的基礎」，否則宣言中的其他承諾都只是希望。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，亞洲協會（AsiaSociety）資深研究員費希（Isaac Stone Fish）也表示，許多人談到今天與數個月前的變化，但要記得很可能數個月後，又會回到原來的緊張局勢。