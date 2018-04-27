專家分析：金正恩可能拿非核化 作為與川普談判籌碼

2018-04-27 23:09 中央社 首爾/華盛頓27日綜合外電報導



南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩今天舉行峰會。 歐新社 分享 facebook

南北韓今天同意追求朝鮮半島「完全非核化」，並朝今年宣布正式結束韓戰努力。路透社也訪問數名專家學者，分析文金會，以及對川金會的期待。

●美國華府科學暨國際安全研究所（Institutefor Science and International Security）所長歐布萊特（David Albright）

他說：「鑑於目前的情況，要怎麼達成文件中羅列的所有目標？除非有堅實的基礎，以及北韓在相對短的時間（2到3年）內，提出完全可核實、不可逆轉的放棄核武計畫，否則宣言中大部分的承諾都只是願望罷了。」

「但是，這場峰會顯然是為美國總統川普和北韓領導人金正恩之間的峰會奠定基礎。我們希望那場峰會能成功訂定詳細的藍圖，有北韓非核化的具體計畫和時間表，並創造邁向朝鮮半島永久和平的路徑。」

●日本東京拓殖大學國際政治教授川上高司

他說：「最大的問題是美國撤軍。川普該對此作何回應？如果南韓說些美韓同盟沒有必要的話，因為川普之前曾批評這類同盟是『搭便車』，他很有可能會退出這類同盟。」

「如果這真的發生了，日本將會首當其衝。日本的安全風險將增加，中國海軍和空軍可能會進入日本海，這是日本自衛隊不能忍受的。」

●韓國產業銀行北韓經濟部主任金容熙（KimYoung-hee，音譯）

他說：「金正恩宣布非核化，且承諾停止核試。這告訴我們，他想要美國保證他的政權安全無虞。北韓以非核化做交換，想從美國那裡得到明確的保證。」

●高麗大學教授北韓研究教授柳浩烈（Yoo HoYeol，音譯）

他說：「兩韓可以為未來制定計畫，但這些計畫無法在制裁沒有解除下執行。北韓若要展開鐵路建設，就必須解除制裁，為其鋪路。」

「金正恩正在為未來幾週與川普會面規劃的同時，他和川普可能想出解決辦法，鐵路建設和其他經濟合作計畫就能在川普祝福下進行。」

●韓國國防研究院（KIDA）資深研究員金哲宇（Kim Chul-Woo，音譯）

他說：「這次文在寅和金正恩提供經濟合作的方向，因為兩韓無法馬上恢復已經停止的經濟計畫，這是有待解決的挑戰，需要國際合作來解決北韓制裁的問題。」

「所有這些議題都是環環相扣的，非核化是非常必要的第一步，必須獲保證才能繼續往前走。」

「我認為這次沒提到駐韓美軍，是為了留到川金會。兩韓在聲明中都同意與美國和中國進行會談，我認為這反映了北韓要與中國保持良好關係的要求。」