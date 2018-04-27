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南北韓峰會 網友：金正恩離諾貝爾和平獎不遠了

2018-04-27 12:46聯合報 記者侯俐安╱即時報導

4月27日，在韓國首爾火車站，人們觀看兩韓首腦會晤的電視畫面。 新華社
4月27日，在韓國首爾火車站，人們觀看兩韓首腦會晤的電視畫面。 新華社
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國際關注今天南北韓峰會，北韓領導人金正恩首度跨越38度線，和南韓總統文在寅會面；PTT網友直呼「金正恩離諾貝爾和平獎不遠了」。

網友說，「好猛 幾個月前根本想不到會有這個畫面」、「金正恩脫北成功」、 「金正恩的外交手段真是靈活」、「來個世紀之吻吧」，還有人設計對白「馬：好想拿諾貝爾，金正恩：不就握手就有機會了」。

南北韓峰會，也讓人聯想兩岸關係，網友好奇「什麼時候來個蔡習會？」

金正恩北韓諾貝爾文在寅南韓
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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