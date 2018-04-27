南韓學者：看好兩韓峰會 但徹底結束戰爭尚早

2018-04-27 11:18 中央社 北京27日電



南北韓峰會顧問委員會成員、南韓學者李熙玉向陸媒表示，南北韓峰會取得成功的可能性比較大，雙方將簽訂「停戰宣言」，降低戰爭的可能性，但距離徹底結束戰爭狀態為時尚早。法新社 分享 facebook

南北韓峰會顧問委員會成員、南韓學者李熙玉向陸媒表示，南北韓峰會取得成功的可能性比較大，雙方將簽訂「停戰宣言」，降低戰爭的可能性，但距離徹底結束戰爭狀態為時尚早。

李熙玉還認為，對於朝鮮半島非核化的概念，南北韓及各方的理解一致，但實現方式卻不完全一致。北韓雖已表明將縮減核武力量，但其現階段目標並非徹底非核化，而是先從縮減核武力量做起，這是「先發制人的階段性措施」。

澎湃新聞報導，李熙玉現任南韓成均館大學教授，也是中國問題學者。他在受訪時提到，目前北韓正採取的一系列（和解）行動「不是戰術上的改變，而是戰略上的選擇」。北韓不是為了爭取時間、逃避制裁才採取今年以來的行動。

李熙玉指出，由於雙方在峰會前已就很多議題達成共識，因此南北韓峰會取得成功的可能性比較大。但未來北韓領導人金正恩與美國總統川普會晤，和今天與南韓總統文在寅會晤，存在差異。因為，「川金會」將根據今天「文金會」的結果推進，因此具有不確定性。

李熙玉說，這次南北韓峰會將簽訂「停戰宣言」及「和平宣言」。透過這次峰會，南北韓與美國之間也可能達成「停戰宣言」，因為宣言的象徵意義較多，達成比較容易。但「停戰條約」就需要中國、美國等國（韓戰參戰國）的參與，涉及具體安排，簽訂會比較難。

他直言，儘管南北韓達成「停戰宣言」能降低戰爭的可能性，但距離徹底結束戰爭狀態可能還比較早。今後，保持並管理好停戰狀態，可能會更加重要。

李熙玉提到，南北韓與美國對非核化的理解，都是「完全的、可驗證的、不可逆的」非核化。但在達成非核化的途徑上，像是非核化的速度、如何保障北韓的安全需求等問題，各方存在差異，認識仍不完全一致。

他認為，北韓的非核化作法「需要非常長的一段時間」。但北韓也深知，若一直以擁核為前提進行非核化，與南韓的談判將不會走太遠，而這也是美國的擔憂。但隨著時間的推移，這種擔憂會慢慢地緩解。