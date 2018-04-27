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南北韓峰會 港學者：核問題仍是障礙

2018-04-27 11:14中央社 香港27日電

香港學者認為，儘管南北韓領袖今天舉行峰會，但核問題仍是朝鮮半島走向和平的障礙。

香港嶺南大學教授畢傑志（Brian Bridges）以電郵方式答覆中央社記者訪問時說，北韓領導人金正恩南韓總統文在寅的會晤，至少有3個原因令它十分重要。

一向關注朝鮮半島事務的畢傑志說，首先，這是近11年來兩韓領袖首次會晤，並且在南韓領土進行；這次會晤，可令外界看到金正恩如何處理外交談判。

二是南北韓峰會與美國總統川普與金正恩未來的會晤有關連；三是南北韓雙方終於可以直接討論核問題─雖然文在寅和金正恩對非核化可能有不同解讀。

畢傑志還說，中國一直主張透過談判解決朝鮮半島的緊張局勢。北京先前對北韓的制裁，相信是間接促成金正恩對南韓和美國採取「魅力攻擊」的原因。

總括而言，他認為，這次峰會將會降低半島的緊張局勢，但核問題仍是半島走向真正和平的障礙。

此外，朝鮮半島要簽署和平條約，真正實現休戰，必須有美國和中國的參與。所以，半島朝和平方向發展仍需要一定的時間。

他同時預計，即使將來朝鮮半島達到和平甚至統一，對於其鄰近強國中國、俄羅斯、日本和外強美國而言，半島在地緣政治上仍然十分重要，兩韓難以阻止列強的介入。

香港學者畢傑志認為，儘管南北韓領袖27日舉行峰會，但核問題仍是朝鮮半島走向和平的...
香港學者畢傑志認為，儘管南北韓領袖27日舉行峰會，但核問題仍是朝鮮半島走向和平的障礙。法新社
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