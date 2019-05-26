新聞眼／夾美陸兩強間 台灣，小事大以智

2019-05-26 01:39 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文



「北協」更名，對蔡總統大有及時雨的效果。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

國安會秘書長李大維訪美，與美國國家安全顧問波頓會面，以及「北美事務協調委員會」更名，兩件消息對於面對黨內外挑戰者的蔡英文總統，大有及時雨的效果。

如果要以「對美關係熱度」打分數，蔡政府的成績高過馬政府，更遠超過被小布希定位為「麻煩製造者」的扁政府。然而，分數的高下，還是受到「考題難易」的影響。

從歐巴馬後期，遏制北京崛起的態勢逐漸明顯，川普政府上台後，雙方對抗化暗為明，最近的貿易大戰更使衝突白熱化。當今美國政界對中國大陸的態度，可說只有「鷹派」與「更鷹派」的差別。以外交部長吳釗燮的意識形態掛帥、以及粗魯發言風格，卻能爭取到近年最佳美台關係，可說是生逢其時，成為時勢造出的英雄。

中共政權如今儼然已成為華府的頭號對手，但不同於過去美蘇的冷戰，如今美國與中國大陸之間，除了政治上的新舊霸權爭雄，彼此也都是對方最重要貿易對象。雙方固然都想占上風，但打壓對方的同時，卻又可能傷害自身的利益。這使得廿一世紀的「新冷戰」，面向之多元與彼此利害之交錯，複雜程度不可和單純政治軍事對抗的「舊冷戰」同日而語。

在兩強相鬥，且充滿曖昧與不確定的情況之下，我方應該抱持的角色，絕對是「小事大以智」。高雄市長韓國瑜先前提及「安全靠美國，經濟靠大陸」，句子雖然嫌過度簡化，但也傳神顯示，我方的角色，正如夾在相互角力的兩頭大象之間，任何一邊都無法輕忽，只能抓緊象腿之間的空隙，每一個角度都要小心思量。