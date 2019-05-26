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北協更名、李大維見波頓 學者：美幫蔡英文造勢

2019-05-26 01:33聯合報 記者程嘉文／台北報導

蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片
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對於「北美事務協調委員會」更名，以及國安會秘書長李大維與美國國家安全顧問波頓見面，政界及學界都承認，確是台美關係上的進步。但有學者指出，相關突破對美方而言算是「略施小惠」，並未到真正踩北京紅線的地步；藍營認為，我方要真正提升國際參與，爭取美國支持固然重要，但仍需大陸方面一定程度的默認或諒解，才能有真正實質性的突破。

政大國際關係學院副院長黃奎博表示，此時政府釋放李大維與波頓會面的消息，當然有替蔡總統造勢的意味；至於北美事務協調會更名，對美方來說是略施小惠，滿足我方宣傳台美關係突破的希望，但不去真正觸及北京無法容忍的紅線。因此，對我方而言，在川普政府對抗中共的整體氣氛之下，或許可以趁機會多爭取一些這類「擦邊球」。

民進黨立委羅致政說，台美關係的改善，當然是過去三年耕耘的開花結果；蔡政府恪守維持現狀政策，不給美國找麻煩，不製造不可預測的意外，如今才有名、實兩方面的突破。他樂觀指出，接下來還會有其他成果。

國民黨智庫「國家政策基金會」召集人林郁方表示，這些舉動的關鍵其實都在美方，四十年前只能用「北美事務協調委員會」，四十年後可以更名「台灣」，都是當時華府對北京關係的溫度計，也充分顯示國際關係的現實；必須注意的是，如今川普政府雖然要懲罰中共，但雙方關係會「鬥而不破」，不可能徹底翻臉，所以我方能獲得的，還是這些名稱類的小成就，至於恢復邦交或出售F-35、神盾驅逐艦之類高階武器，還是不可能。

他也表示，從今年我方仍進不了ＷＨＡ（世界衛生大會）可以看出，我方想要提升國際參與，美方的支持固然重要，但也需要中共一定程度的諒解與默認，至少不扯後腿；我方夾在兩大強權間，最重要的就是靈活與務實。

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