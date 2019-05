多人搶英首相位 如何脫歐都無解

2019-05-26 15:04 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



英國首相梅伊辭職後,許多的擬參選人都沒有脫歐的好方案,讓英國未來籠罩在渾沌的狀況下。(photo by TheDigitalArtist via pixabay, used under CC License) 分享 facebook

在英國首相梅伊宣佈辭職後,保守黨內多名議員宣佈角逐首相大位,但對於如何脫歐卻沒有明確解答。議員如強生、健康大臣漢考克、外交大臣杭特等都已經表態參選,讓這場選戰十分混亂。但學者指出,沒有一個參選人對於英國如何進行脫歐談判有詳細計劃,因此英國政壇恐會繼續亂下去。

首相大位多人覬覦

根據英國《天空新聞》報導,梅伊一宣佈辭職後,保守黨內群雄並起,紛紛宣布要角逐首相大位。至截稿為止,已經有五位議員宣布參選,分別為前倫敦市長強生、健康大臣漢考克、外交大臣杭特、國際發展大臣史都華與前任就業及退休保障大臣麥克維。《天空新聞》政治新聞記者鮑威爾更大膽預估,認為到最後可能會有高達15位參選人進行大亂鬥。

而在參選登記截止後,所有參選人將先由保守黨內議員進行多輪投票,逐一刪去得票率最低的參選人,在最後剩下兩位議員後,再將兩位參選人交由所有保守黨黨員進行投票,獲勝者將成為新一任的保守黨黨魁暨英國首相。有趣的是,幾乎所有參選人都表示自己有信心「帶領英國順利脫歐」,但並未提及任何詳細的計畫。

沒人知道怎麼脫歐

《半島電視台》指出,梅伊之所以三度帶著脫歐方案闖關都失敗,最大的癥結點就在於無法搞定1998年《貝爾法斯特協議》所擱置的北愛領土爭議。根據該協議,英國與愛爾蘭共同控制北愛爾蘭,並不設實質邊界,且人、貨得自由流通。

由於愛爾蘭仍是歐盟會員國之一,一旦英國選擇脫歐,就必須做出選擇。若要不違背《貝爾法斯特協議》,英國只能選擇軟脫歐,續留歐盟關稅同盟,但此方案不被保守黨員所接受。而保守黨的關鍵盟友北愛爾蘭民主聯盟黨和愛爾蘭政府也不願接受在北愛邊界增設實質邊界,才會讓梅伊左右不是人。

貝爾法斯特女王大學歐洲政治教授菲尼莫爾指出,梅伊的辭職完全沒有解決任何問題,因為她的繼任者仍然要面對一模一樣的難題。菲尼莫爾更坦白的表示,目前並沒有任何一位參選人提出能解決脫歐困境的計畫。瑪麗女王大學的政治學教授貝爾則表示,歐盟也不可能在北愛問題上讓步。「若歐盟在此事上出賣愛爾蘭,只會讓其他小國發現歐盟在關鍵時刻會為了大國利益出賣小國」。

貝爾悲觀地認為,梅伊的辭職其實增加了「無協議脫歐」或「二次脫歐公投」的可能性。學者們指出,儘管部分參選人表示會為無協議脫歐做好準備,但當議員們私下了解無協議脫歐帶來的破壞性後,恐怕就沒人敢真的提倡無協議脫歐。

