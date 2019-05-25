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華郵：梅伊下台 英國政治體系恐更混亂

2019-05-25 14:31世界日報 編譯黃秀媛／綜合4日電

英國首相梅伊辭職，或許被視為解決脫歐爭論，讓英國擺脫癱瘓局面的關鍵之舉；但是，梅伊的下台，卻更可能使衰弱的英國政治體系，更加混亂和帶來更多挑戰。

梅伊就任首相三年多來，一直試圖落實英國2016年6月公投通過的脫離歐洲聯盟決議；在這個過程她犯了許多錯，且政治手腕不足，對手毫不買她的帳。最後她的保守黨終於失去耐性把她逼下台，可是除了迫使其他人繼續嘗試做她做不到的事情，問題仍然無解。

「華盛頓郵報」說，保守黨接下來勢必陷入內鬥，以推出新的黨魁和首相；至於英國要以什麼條件脫離歐盟還不明；保守黨與工黨的聯盟也將在下次大選受到考驗。

梅伊辭職正值歐洲議會正舉行選舉。英國兩大政黨在26日的選舉面對慘敗，尤其是保守黨，因為疑歐派大將法拉吉(Nigel Farage)新成立的脫歐黨(Brexit Party)民調大幅領先。

這次選舉結果可能成為未來發展的一個指標，並為保守派未來走向之爭揭開序幕。曾任倫敦市長和梅伊政府外相的強生(Boris Johnson)目前最被看好。

強生特立獨行，充滿爭議，梅伊地位動搖之初問鼎機會還很渺茫，現在卻被視為最可能號召最熱切支持脫歐的選民，避免保守派勢力一落千丈的人選。

但是，保守黨人必須衡量把他們的未來交給一個他們許多人根本不信任的人手裡的代價，以及挑選強生之外的人選可能對其聯盟造成的代價。

不論誰當上首相，都面對帶領英國脫離歐盟的不討好重任。梅伊三度試圖讓國會支持她的脫歐計畫都宣告失敗，新首相也難有作為，因為癥結不在於人，而是整個政治體系出了問題。

歐洲領袖堅持10月31日英國就得離開歐盟。這可能導致沒有規畫的「硬脫歐」，而除了強硬保守派之外，大部分英國人擔心英國的經濟和國際地位會遭殃。

英國首相梅伊2016年7月13日就任首相首日，笑容燦爛(左)，不到三年，她就黯然...
英國首相梅伊2016年7月13日就任首相首日，笑容燦爛(左)，不到三年，她就黯然宣布辭職(右)。 (Getty Images)
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