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下任英相？前外相強生呼聲高 硬脫歐恐搖擺

2019-05-25 00:21聯合報 編譯陳韋廷／報導

前外相強生。 （法新社）
前外相強生。 （法新社）
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英國首相梅伊廿四日宣布下台日期，接下來登場的保守黨黨魁之爭備受外界矚目，呼聲最高的新首相人選，當屬曾任倫敦市長的前外相強生（Boris Johnson），這位立場強硬的脫歐派大將，若真的成為下一任英相，會是什麼樣子的首相？

強生以一頭白金色蓬亂頭髮且常用自身喜劇天賦攻擊他人而聞名，不僅是個政治明星，也是保守黨草根黨員心目中首相的第一人選；他的競爭對手包括剛宣布請辭的下議院領袖李德森、環境食品及農村事務部大臣戈夫、前脫歐大臣拉布等人。

前脫歐大臣拉布。 （法新社）
前脫歐大臣拉布。 （法新社）
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環境食品及農村事務部大臣戈夫。 （法新社）
環境食品及農村事務部大臣戈夫。 （法新社）
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已辭職的下議院領袖李德森。 （法新社）
已辭職的下議院領袖李德森。 （法新社）
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強生在二○一六年歐盟公投中支持脫歐後，曾嘗試接替卡麥隆的首相位置，但遭同僚戈夫背後捅刀，退出角逐，之後梅伊入主唐寧街十號，他被任命為外相。

強生如順利當上首相，將帶來怎樣的領導風格？或許可從他八年倫敦市長任內找到一些線索。

倫敦大學政治系講師沃西與班尼斯特檢視強生兩屆市長任期說，「強生將細節委託給他人，並允許一群非常能幹的幕僚，在他拍攝宣傳照時處理倫敦市市務」，並稱強生追求「花稍」想法，從纜車到建築物「不斷追逐突發事件和機會來登上頭條新聞」。

英國廣播公司（ＢＢＣ）記者藍戴爾指出，強生的「一再失言和不當言論」，常傷及自身，並在擔任外相時，發生不少的外交災難事件，例如在緬甸寺廟背誦殖民時期作家吉卜林的詩，以及錯誤聲稱遭伊朗拘留的英籍伊朗裔援助人員雷克里夫，在被拘留前曾在當地培訓記者。

強生拒絕支持梅伊提出的新脫歐計畫，聲稱其「直接違背了我們的宣言」。他可能讓那些轉而支持脫歐黨黨魁法拉吉的保守黨員回心轉意。

然而，泰晤士報記者席維斯特警告，強生的個人信念並不堅定，這從他在脫歐公投前各寫一篇支持脫歐及留歐文章就可看出，因此若有一天強生為了自身政治利益而改變硬脫歐立場的話，各界也不必感到意外。

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