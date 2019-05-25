梅伊6月7日辭保守黨黨魁

2019-05-25 02:20 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



英國首相梅伊24日語帶哽咽宣布，下月將辭去保守黨黨魁，為新首相接手脫歐重擔鋪路。這將啟動保守黨內角逐大位競賽，勝出者上台後可能改走更強硬的脫歐路線，升高與歐盟對立加劇和提前國會改選的機率。

梅伊與歐盟議定的英脫協議在國會三度闖關失敗，逼宮聲浪日益高漲，眼看協議過關無望，梅伊決定6月7日正式辭保守黨黨魁，啟動黨魁角逐競賽，目前聲勢最旺的前外交大臣強生主張迅速、徹底脫歐。在野黨工黨領袖柯賓則呼籲，梅伊的繼任者須立即宣布國會改選。英鎊對美元盤中一度升破1.27美元，漲0.4%。

梅伊在唐寧街10號首相官邸前含悲忍淚發表聲明說：「我現已明白，換新首相最符合國家利益。」她表示已盡力，對未完成英脫任務「深感遺憾」，將繼續擔任看守首相直到保守黨選出新黨魁。這過程可望在7月底國會開始暑休前結束，屆時新首相也將誕生。

梅伊呼籲，無論誰接任首相，都務必就英脫議題促使國會達成折衷方案，並凝聚跨黨派共識，讓英國在有協議可循情況下脫歐。她表示，很榮幸能擔任英國史上第二位女首相，自認任內建樹包括使英國更公平、改善環境、興建更多住宅、完成消弭預算赤字的任務。

梅伊在2016年英國脫歐公投後的政治動盪局面下出任首相，首要任務便是領導英國順利脫歐，卻礙於主張徹底斬斷與歐盟關係和主張維持緊密經濟關係的兩股勢力僵持不下，而未能履行這個重要承諾，成為繼卡麥隆、梅傑和柴契爾夫人之後，又一位因黨內派系激辯歐洲政策路線而勢力被削弱或下台的保守黨籍首相。

梅伊留下一個對如何、何時或能否脫歐仍意見分歧的國家。英國原訂3月29日脫歐，但梅伊遲遲未能讓她與布魯塞爾議定的脫歐協議在國會通過，已迫使她把脫歐期限延至10月31日。