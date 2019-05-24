聯晚之眼／交部：新建難 整建小港機場較務實

高雄彌陀區目前現有的上千座魚塭，若要興建機場須全部移除改為跑道，工程浩大。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

高雄擬再規畫新建一座國際機場，交通部航政司表示，高雄小港國際機場足以滿足未來20年南部地區的年運量需求，且規畫彌陀地區作為機場發展用地，將面臨高昂的土地取得費用、填海造陸工程不確定性等問題，現階段以維持小港國際機場發展為宜。

交通部次長王國材表示，交通部尊重高雄市長韓國瑜與議員對高雄發展看法，但環保意識、空域、用地等時空環境，要建新機場比較困難，現階段先整建小港國際機場比較務實。

航政司說，小港國際機場2035年整體規畫，預計投入252億元新建國際航廈、轉運中心、維修棚廠、汰換空橋以及改善滑行道等設施，將可提供年容量1000萬人次以上旅客服務，足以滿足高雄未來發展需求，並帶動南部地區發展。

航政司表示，小港國際機場跑道長3150公尺，為4E類跑道，客貨運部分不僅可供B747起降，並足以提供更大型航機B777、787及A350等新一代航機起降與營運需求。根據運量預測，小港國際機場在2035年客運量為870萬人次。目前跑道容量每小時32架次，足以滿足未來20年南部地區的空運需求。

航政司表示，彌陀地區擬規畫作為機場發展用地部分，土地空間雖大，但土地權屬複雜，需徵用大量民地，面臨高昂用地取得費用、空域衝突、填海造陸工程具高度不確定性，及欠缺聯外運輸系統等問題。