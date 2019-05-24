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中美貿戰升溫 韓國瑜：台灣可學瑞士

2019-05-24 00:33聯合報 記者蔡孟妤／高雄報導

高雄市長韓國瑜（右）昨天接受聯合報系專訪，對中美貿易大戰升溫提出見解。 記者劉學...
高雄市長韓國瑜（右）昨天接受聯合報系專訪，對中美貿易大戰升溫提出見解。 記者劉學聖／攝影
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中美貿易大戰升溫，台灣角色備受關注，高雄市長韓國瑜昨天接受本報專訪提出新見解，他說，中美是兩個大齒輪，台灣若調節不好就可能被輾壓；台灣非聯合國會員，但歐洲瑞士也不是，台灣可思考如何把劣勢轉為優勢。

中美貿易大戰，攪亂世界經濟秩序，對於台灣角色定位，韓國瑜說，一般人琅琅上口的論調，就是趕快吸引台商回來，並弄個資訊安全區，讓歐美的產品來這裡，然後盡量招商，提供台商要離開的緩衝區，跟中、美維持好良好關係。

韓形容，中、美可能是兩個大齒輪，台灣是小齒輪，調節得好，能夠在中美貿易大戰之間找到自己生存之路；但調節不好，說不定就被兩個大齒輪輾壓過去了。

對於台灣如何自處？韓國瑜說，他的看法跟別人不太一樣，台灣有個最重要的優勢，但沒人表述過，就是台灣除了地理優勢，還有個國際優勢，「所有人看台灣國際都是劣勢，但是我看是優勢，因為我們不是聯合國會員國。」

「我們領導者為什麼沒有想到，這是我們求之不得的優勢？這裡面有太多發展的空間。」韓國瑜說，這被視為台灣最劣的劣勢，也能反過來變成最優的優勢。台灣領導者如何在不是聯合國會員國，又能夠接受人類文明規範的中間空間，找到生存跟發展，並且做出獨門絕活，這是領導者的厲害。

「我們現在眼睛所看到所有周邊都是聯合國會員國，但歐洲瑞士不是啊！亞洲中華民國不是啊！」韓國瑜認為，在某部分，中華民國有無窮無盡的空間去發展，可是不會善用。就像歐洲瑞士，瑞典也學瑞士，「我們也想做永久中立國，因為好處很多啊，有錢人的錢都放在這裡。」

韓國瑜瑞士

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