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韓：兩岸紅線我非常清楚 要像打乒乓球

2019-05-24 00:35聯合報 記者楊濡嘉／高雄報導

高雄市長韓國瑜認為九二共識沒有問題，但是中華民國存在也是事實，對岸應該重視。 記...
高雄市長韓國瑜認為九二共識沒有問題，但是中華民國存在也是事實，對岸應該重視。 記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜昨天接受聯合報專訪，談到兩岸關係時說，兩岸關係應像打乒乓球一樣互動性很強，可是目前執政的民進黨把兩岸關係變成打高爾夫球，和對岸沒有互動；中華民國要往外走，如果拿捏不準「九二共識、反對台獨」這八個字的精髓，兩岸關係推不了；對於兩岸關係的「紅線」，他非常清楚。

他表示，互動性強的話，了解對方的價值觀、在乎的重點、思考點，互動性一強，才能尋找一個良好氛圍，才能確保台灣安全、經濟發展、人民有錢；如果連這個精髓都掌握不住，這個總統是不及格的。

韓國瑜說，兩岸關係是打乒乓球，互動性很強，不是打高爾夫球，自己拿著桿子打球入洞，民進黨執政最大的問題是把兩岸關係變成打高爾夫球；台灣人主權要被保護、台灣人要出頭天、台灣人被欺負了，是打高爾夫球式的兩岸關係，沒互動。

美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處前處長包道格曾表示擔心未來台灣的總統不曉得兩岸的「紅線」在那裡；韓國瑜說，不知道包道格指每一位總統選舉擬參選人或特定對象，他則很清楚紅線在那裡，共同要追求的目標、台灣的民主價值、台灣人未來生存發展最主要的方向、台灣的策略、共產黨思維的底線在那裡，他非常、非常的清楚。

對鴻海董事長郭台銘提及一中各表是一個中華民國和一個中華人民共和國，韓國瑜表示不評論，但強調自己想法一向是「九二共識」，到目前為止都沒有變過。

韓國瑜民進黨包道格郭台銘

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