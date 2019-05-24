親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
韓國瑜獨家專訪
民進黨蔡賴之爭
總統大選新態勢
國民黨初選競逐
藍綠布局拚立委
蘇啟誠事件調查
同婚專法三讀過
政治
軍事
綜合
翻轉生命的毛孩

調查局大醜聞！南機站搜索台南處 副主任涉瀆職交保

韓自嘲 抹黑我已變顯學 我根本不在乎

2019-05-24 00:44聯合報 記者劉宛琳蔡孟妤／台北報導

民進黨高市議員黃文益日前質詢時，拿酒測器送高雄市長韓國瑜。 圖／聯合報系資料照片
民進黨高市議員黃文益日前質詢時，拿酒測器送高雄市長韓國瑜。 圖／聯合報系資料照片
分享

高雄市韓國瑜從去年參選高雄市長至今，不斷被抹黑、攻擊，甚至被貼上草包的標籤。對此，韓國瑜自嘲，現在抹黑他變成「顯學」，一天不被黑就全身發癢，但他內心看不起這些人，所以根本不在乎。因為他只能用生命最後的時間多做點事，從事政治活動者，如果沒幫下一代打造更好的環境，死的時候是羞恥的。

韓國瑜說，現在抹黑韓國於變成顯學，黑韓不用錢，還可以賺錢，是門生意，更是潮流，「假如今天我在政壇上消失，台灣政治會變得得多乏味！」雖然他們不停的打，但偏偏韓國瑜還是五官清秀。

韓國瑜表示，像這些抹黑、造謠、重傷你的人，他的目的就是要將你這顆大石頭挪開。你背對著他，他就是狼，一群狼會咬死你；但你面對著他，這些人就變成狗，「在內心深處我是看不起他們的，這也是為什麼我的心性可以忍受兩年多」。

他說，這不是台灣要追求的，也不是台灣可在華人圈認為自傲、自豪的民主，「這些故意黑的，或者運用手上的金錢去買通網軍一四五○開始攻擊，這是台灣民主真正的害群之馬，所以我完全看不起。」

韓說，「你現在把我二十年前立法院喝酒的時候，手放在哪裡來講，喝酒，當然手放在酒杯，打麻將時候放哪裡？當然放麻將上面！這些都是很沒有意義的。」

對於要如何扭轉負面攻擊？韓國瑜說，他保持微笑侃侃而談，活得正，行得穩，身正不怕影子斜，「我年輕本來就放蕩過，我根本就不在乎這些」。

韓國瑜高雄市立法院

相關新聞

怎麼贏柯文哲？ 韓國瑜：藍綠推最強將

2019-05-24 00:38

中美貿戰升溫 韓國瑜：台灣可學瑞士

2019-05-24 00:33

韓國瑜重申：選上總統 也不會離開高雄

2019-05-24 01:45

場邊觀察／韓不怕「每分鐘一黑」 鬥志昂揚

2019-05-24 00:48

韓：兩岸紅線我非常清楚 要像打乒乓球

2019-05-24 00:35

在中美貿易戰中生存 韓國瑜：台灣可當小瑞士

2019-05-23 23:55

韓國瑜：找出最大公約數 什麼政黨的人都可相處

2019-05-23 23:53

韓國瑜：兩岸應是乒乓球 執政者卻打成高爾夫

2019-05-23 23:51

高雄發大財了嗎？韓國瑜：我讓市民有光榮感

2019-05-23 23:46

抹黑韓國瑜變顯學 他自嘲一天不被黑就全身發癢

2019-05-23 23:43

韓國瑜將克服帶職參選 心裡已有市長人選

2019-05-23 23:41

韓國瑜：在任何情況之下 我都不會離開高雄

2019-05-23 23:39

韓看賴：被滿清十大酷刑折磨 打到快殘廢

2019-05-23 23:38

「看過死亡最多的人」韓國瑜讚柯文哲心性強大

2019-05-23 23:37

影／韓國瑜批綠營靠挑動陸要選票 感慨賴被打快成殘廢

2019-05-23 22:17
看更多

熱門文章

希望館長有前科！外交官：李上校連有前科的人都不如

2019-05-23 12:06

郭台銘批蔡不了解華為禁令 「沒剩幾個月，大家忍忍」

2019-05-23 15:35

唐湘龍：韓國瑜想選總統 2019台灣政治最不幸的事

2019-05-23 10:58

黃光芹批韓國瑜喝花酒 韓：年輕曾荒唐但有反省能力

2019-05-23 10:50

被罵求官遭出賣？楊秋興：不厚道 沒功勞也有苦勞

2019-05-23 15:56

蔡英文考量什麼？這場超猛戰艦實彈秀 竟無法列名漢光

2019-05-23 08:00

蓮池會館談人事？黃光芹批韓：出門之後出賣楊秋興

2019-05-23 15:10

如果賴清德贏初選 呂秋遠批：趁人之危 弄得魚死網破

2019-05-23 14:50

辣台妹蔡英文想改初選辦法 孫大千酸：俗辣的「辣」

2019-05-23 09:42

蘇啟誠自盡前 發簡訊給同仁「不必替我搬座位改風水」

2019-05-23 16:53

韓國瑜再回應黃光芹：我喝酒，手當然放酒杯上

2019-05-23 13:53

「韓流」吹中部 6月22日韓國瑜確定來台中參加挺韓大會

2019-05-23 11:24

「館長」陳之漢：侯友宜是目前國民黨最認真做事的人

2019-05-23 20:28

「新戰神」蔣萬安選情告急？ 吳子嘉：勝敗取決於民進黨

2019-05-23 12:04

影╱被爆出賣楊秋興 韓國瑜：兩人還是好朋友

2019-05-23 16:44

實價登錄2.0玩假的？ 黃國昌質詢徐國勇兩人火爆跳針

2019-05-23 13:02

郭台銘啃草 韓國瑜撞菜 都比不過他一記爆栗揪心

2019-05-23 09:00

【即時短評】賴清德犯的三個戰略錯誤

2019-05-23 11:02

美軍放寬 我國官兵可著象徵主權制式軍服赴美參訓

2019-05-23 14:20

嘉縣前議長余政達通緝中 母喪出殯未現身

2019-05-23 09:14

卓榮泰強勢發言惹議 游盈隆誇：卓維持住民進黨尊嚴

2019-05-23 09:21

郭台銘問蔡總統「抗中，美就會挺台嗎？」

2019-05-23 00:07

韓國瑜將克服帶職參選 心裡已有市長人選

2019-05-23 23:41

軍公教年改聲請釋憲 823可能有結果

2019-05-23 17:23

韓國瑜想建24小時國際機場 交部：已尋址28年了

2019-05-23 10:15

郭台銘嗆柯：除選舉什麼都沒做 柯P：我只是笑不行嗎

2019-05-23 19:17

台南立委國民黨誰要來選？謝龍介：郭台銘來也不錯

2019-05-23 18:25

監院報告：謝長廷對大阪處協助「非不能也 是不為也」

2019-05-23 15:50

綠營看賴清德方案：不是在讓步，是在激化

2019-05-23 12:21

影／韓國瑜被指喝花酒 黃捷白眼：現在的表現才要檢討

2019-05-23 15:36

台南第一選區立委綠營分裂？ 民進黨提名人回應了

2019-05-23 17:19

議會要求若不道歉就不讓報告 柯P嗆：話講了就講了

2019-05-23 07:36

美神盾艦再穿越台灣海峽 專家提醒：這次沒開AIS

2019-05-23 22:21

監院調查蘇啟誠輕生案 懷疑他受上級壓力被迫扛責

2019-05-23 14:17

插畫家亂玩總統網笑翻 蔡英文親自回應「減稅有感嗎」

2019-05-23 15:06

入睡前要喝高粱酒？ 錯！ 韓國瑜說做這事才讓他心平靜

2019-05-23 10:45

影／黃捷返母校英文致詞 笑稱自己還沒拿到學位

2019-05-23 14:14

「國民黨最好機會」 蔡育輝參選台南第一選區立委

2019-05-23 08:18

反裝甲標槍飛彈海陸通吃 三軍反登陸演習缺它不行

2019-05-23 18:58

柯文哲出訪空擋 竟都看「這個」解悶

2019-05-23 20:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top