韓自嘲 抹黑我已變顯學 我根本不在乎

民進黨高市議員黃文益日前質詢時，拿酒測器送高雄市長韓國瑜。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

高雄市長韓國瑜從去年參選高雄市長至今，不斷被抹黑、攻擊，甚至被貼上草包的標籤。對此，韓國瑜自嘲，現在抹黑他變成「顯學」，一天不被黑就全身發癢，但他內心看不起這些人，所以根本不在乎。因為他只能用生命最後的時間多做點事，從事政治活動者，如果沒幫下一代打造更好的環境，死的時候是羞恥的。

韓國瑜說，現在抹黑韓國於變成顯學，黑韓不用錢，還可以賺錢，是門生意，更是潮流，「假如今天我在政壇上消失，台灣政治會變得得多乏味！」雖然他們不停的打，但偏偏韓國瑜還是五官清秀。

韓國瑜表示，像這些抹黑、造謠、重傷你的人，他的目的就是要將你這顆大石頭挪開。你背對著他，他就是狼，一群狼會咬死你；但你面對著他，這些人就變成狗，「在內心深處我是看不起他們的，這也是為什麼我的心性可以忍受兩年多」。

他說，這不是台灣要追求的，也不是台灣可在華人圈認為自傲、自豪的民主，「這些故意黑的，或者運用手上的金錢去買通網軍一四五○開始攻擊，這是台灣民主真正的害群之馬，所以我完全看不起。」

韓說，「你現在把我二十年前立法院喝酒的時候，手放在哪裡來講，喝酒，當然手放在酒杯，打麻將時候放哪裡？當然放麻將上面！這些都是很沒有意義的。」

對於要如何扭轉負面攻擊？韓國瑜說，他保持微笑侃侃而談，活得正，行得穩，身正不怕影子斜，「我年輕本來就放蕩過，我根本就不在乎這些」。