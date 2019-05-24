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場邊觀察／韓不怕「每分鐘一黑」 鬥志昂揚

2019-05-24 00:48聯合報 本報記者凌珮君

高市長韓國瑜港澳陸行後，民進黨5名議員日前聯合質詢時，拿出自製中華人民共和國台灣...
高市長韓國瑜港澳陸行後，民進黨5名議員日前聯合質詢時，拿出自製中華人民共和國台灣特區護照送韓，但遭韓拒收。 圖／聯合報系資料照片
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剛出任高雄市長五個月，又要挑戰總統大選，還要遭受網路「每分鐘一黑」，韓國瑜雖眼帶血絲，仍帶著微笑，對市政、國政侃侃而談，面對記者提問，信心十足回答。

「現在抹黑我變成顯學」，韓國瑜直白的說，黑韓不用錢，甚至是個生意，因為先前他的民調高，抹黑他的人視他為敵手，因此「想把這個大石頭搬開」，他說自己遭受「每分鐘一黑」，向來笑傲江湖的韓國瑜仍不畏懼，他大聲說「身正不怕影子斜！」頗有各方儘管「放馬過來」的豪情。

韓國瑜曾說，參加國民黨內總統初選是走上心力交瘁的路，但明知前有險灘，路阻且長，明知會引起高雄市民反彈，為何仍選擇走這條艱辛的路？他感慨，市政、國政都是經緯萬端，更有重重挑戰，但海內外希望他出來承擔大位的聲浪愈來愈大，甚至形成氣旋、洪流，「讓我不能迴避也無法迴避」。

了解高雄市民難免不滿情緒，韓國瑜再三強調「即使當選總統，也不會離開高雄」，會讓南台灣「小媳婦熬成婆」，讓南方生命力崛起，不斷重申與市民站在一起，就是希望挽回高雄市民的心。

對於國政準備，韓國瑜信心滿滿說，早有一群學術界的好友和智囊，熱心協助他勾勒國政藍圖，但他不想以冰冷數據或深奧理論應戰，「人民也聽不懂」，很多人選舉就是找樁腳、找網軍、找人做白皮書論述，他不想有太多莫測高深的理論，在去年市長選舉中擅長運用庶民語言的韓堅持：「讓百姓聽得懂很重要」，他整日動腦，就是希望能保持「內心強大」、「反應靈活」、「民眾喜歡」的韓國瑜，這位賴清德口中的政治奇才，仍鬥志無窮地迎向承擔中華民國重任的艱辛之路。

韓國瑜高雄市

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