韓國瑜重申：選上總統 也不會離開高雄

高雄市長韓國瑜參觀美濃農會碾米廠作業，強調「在任何情況之下，我都不會離開高雄」。 記者徐白櫻／攝影 分享 facebook

上任5個月 已簽93億農漁訂單

對於國民黨其他總統參選人全國趴趴走，高雄市長韓國瑜因為市政總質詢被困在高雄，是否有其他策略迎戰？對此，韓國瑜表示，自己不是被「困」在高雄，身為市長接受議會質詢監督是義務；他再度強調，選上總統也不會離開高雄；至於市長補選，他心裡已有人選，只是現在不能說。

韓國瑜說，第一，他不會用「困」這個字，因為身為市長，接受議會的監督質詢，在法律上是一定要這樣做的，所以這不是困，這是他的義務；第二，在總質詢期間，將大部分的的時間、精力都在議會，這也是理所當然。被問到郭台銘不停的全國跑行程，韓國瑜表示，他的第三點，就是祝福這些參選人，希望他們能夠獲得更多認同，而且是心口如一的。

「在任何情況之下，我都不會離開高雄」韓國瑜的第四點到第七點則是強調他對高雄市民的承諾。韓國瑜說，總質詢結束後，市政部分該做的絕對不會放手，這是他對高雄市民的承諾。即使他被國民黨提名，也真的也選上總統，他也不會離開高雄。

若獲國民黨提名為總統候選人是否會帶職參選？韓國瑜說，如果真的到了提名要參選的時候，他要尊重高雄市議會國民黨團的意見，再來做決定；就算他到外縣市跑行程，也還是會時常回高雄，高雄的市政他絕對不會放手。

為兌現「貨出得去、人進得來，高雄發大財」拚經濟施政主軸，高雄市長韓國瑜上任五個月，馬不停蹄對外招商、搶訂單，韓國瑜說，含ＭＯＵ合作備忘錄在內，已簽訂約九十三億元農漁產品訂單，今年一至四月企業投資達五百億元，展現南方崛起潛力，也提升市民光榮感。

「市長不是高高在上的，如果離基層太久，久而久之可能驕傲自大。」韓國瑜每月安排夜宿基層民眾家中，了解弱勢心聲。他說，到永安育幼院和弱勢兒童談話，讓他印象深刻；與大林蒲居民、勞工交流，體會勞工收入少、靠加班增加收入的情況。