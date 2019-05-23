親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
郭台銘獨家專訪
民進黨蔡賴之爭
總統大選新態勢
國民黨初選競逐
藍綠布局拚立委
同婚專法三讀過
政治
軍事
綜合
翻轉生命的毛孩

郭台銘：不管韓粉郭粉 中華民國粉要合作

2019-05-23 00:49聯合報 記者王寓中、鄭媁／台北報導

鴻海董事長郭台銘昨天接受聯合報系專訪時表示，不管是韓粉、郭粉，最高目標是中華民國要贏，國民黨必須勝利，他會在適當時機出來和支持者說，絕不可以說「非郭不投」、「中華民國粉必須要合作」，大家團結才可能贏得二○二○總統大選

與韓不同 我有方法和執行力

郭台銘決定參加國民黨總統初選，挺郭與挺韓群眾較勁，引起藍營焦慮。郭台銘說，他很清楚認知，如果沒有韓國瑜在去年九合一選舉幫國民黨拿下最艱苦的一戰，國民黨今天不會走到這地步；郭肯定韓國瑜有很多優點，但認為自己和韓策略、方法不一樣，他有四十五年實務經驗，方法比較具體、有節奏，「我要建立有效率的政府來執行，並有前瞻策略」，對國家財政要怎麼走，「我都有方法和執行力」。

郭台銘重申，他當上總統，政治會替經濟服務；會改變作法，對地方鬆綁，總統的另一任務，就是到美國、日本、東南亞、歐洲去簽自由貿易協定。

至於台灣在美中貿易戰中要如何自處？郭台銘認為，未來世界就是one world, two system，是以美、中產業經濟為主，台灣不僅不能放棄大陸市場，也會重塑美國供應鏈，把高附加價值的生意轉來台灣。

鴻海董事長郭台銘拜訪聯合報系總部，並接受報系專訪。 記者高彬原／攝影
鴻海董事長郭台銘拜訪聯合報系總部，並接受報系專訪。 記者高彬原／攝影
分享

粉會吹散 果凍的凝聚力才夠

「我當初也是韓粉，因為韓國瑜在高雄幾乎是完成不可能的任務」，郭台銘說，去年十月，韓國瑜在選前就打電話給他，韓第一通電話就稱他「郭大哥」、「郭學長」，表現出高ＥＱ、高人氣，「他讓我感到溫暖，這點我要跟他學習」。

對藍營基層憂慮郭粉與韓粉相爭可能導致內耗，郭台銘說，他更希望稱「郭粉」為「果凍（同郭董的諧音）」，因為「粉」風一吹就散掉，「凍」在那裡大家凝聚力才夠；郭台銘也強調，自己很清楚，他若能代表國民黨參選總統，絕不能沒有韓的協助和幫忙。

「中華民國粉必須要合作，要維護的是二○二○年一定要贏的選舉」，郭台銘說，因為這場選舉太重要了，因此他一定用最謙卑甚或乞求的方式，呼籲不管是韓粉、郭粉，團結合作才可能贏得這次大選，「如果這次不合作，民進黨繼續執政下去，台灣就不只丟掉四年，而是往後幾十年命運的翻轉」。郭台銘表示，包括藍綠在內的九位總統參選人裡，他對經濟選民最了解，最有能力執行，他要給選民一個選擇。

郭台銘韓國瑜國民黨總統大選

相關新聞

郭台銘問蔡總統「抗中，美就會挺台嗎？」

2019-05-23 00:07

新聞眼／沒有郭粉，只有果凍...霸氣總裁愈來愈親民

2019-05-23 01:13

郭台銘傾聽之旅...深入竹科、偏鄉

2019-05-23 01:13

45年企業經營...參選優勢

2019-05-23 01:12

郭台銘：兩岸要有尊嚴的和平

2019-05-23 01:12

觀察站／郭式下鄉 喊520驗收

2019-05-23 00:43

郭論兩岸…籲北京正視中華民國存在事實

2019-05-23 00:38

郭拚經濟…減少中央干預 地方政府更自主

2019-05-23 00:23

郭談能源…核能需專業論述 先節能減排

2019-05-23 00:18

郭台銘：高科技要結合庶民經濟

2019-05-22 23:51

專訪／談郭粉韓粉之爭 郭台銘：中華民國粉要合作

2019-05-22 21:57

專訪／郭台銘：一國兩制是假議題 北京要正視中華民國

2019-05-22 20:58

專訪／郭台銘：若執政推輕賦簡政 但地方別想多要錢

2019-05-22 20:52

影／郭台銘反問蔡英文：抗中，美國就一定挺妳嗎？

2019-05-22 20:31

專訪／核能行不行？郭台銘：應該先做節能減碳

2019-05-22 20:27

影／專訪郭台銘：我要做一個不一樣的總統

2019-05-22 18:56

獨家專訪／郭台銘澄清「舔盤子」 強調與吃草一樣是為慈善環保

2019-05-22 18:27

專訪╱郭台銘：花時間辯論核能 何不先做這些事？

2019-05-22 17:22
看更多

熱門文章

館長申請良民證秀收據 網友：李天鐸別撤文等挨告

2019-05-22 10:59

挺同婚被中常委提案撤銷提名 李彥秀哭了

2019-05-22 10:47

大選誰會贏？歷史說話…這身分出線選總統 從沒輸過

2019-05-22 08:00

余天設鴻門宴支持蔡連任？ 台南黨部主委：讓民主流淚

2019-05-22 10:32

影／F-16戰機響尾蛇出擊 飛彈離架瞬間影片曝光

2019-05-22 15:22

美軍向我索潛艦活動區域始末 卡在這件事我方未鬆口

2019-05-22 04:51

綠營砲轟韓國瑜彌陀機場瞎到爆 網友：陳菊也說過...

2019-05-22 13:00

朱立倫籲黨內勿互相攻擊 孫大千讚樹立團結典範

2019-05-22 08:07

總統高雄辦公係真的？韓國瑜中意「左營軍區」

2019-05-22 13:20

影／19黨部主委連署挺蔡英文 余天爆：蔡賴配沒希望

2019-05-22 16:23

初選未過關就脫黨？ 賴清德：該脫黨的不是我吧

2019-05-22 12:12

專訪╱郭台銘：花時間辯論核能 何不先做這些事？

2019-05-22 17:22

挺同婚恐遭撤銷黨內提名？ 蔣萬安：尊重

2019-05-22 11:13

彰化立委初選由張瀚天大勝 陳杰：不接受，參選到底

2019-05-22 11:19

傳民進黨中執會要改初選辦法 賴清德：使本黨走向淪喪

2019-05-22 08:49

破天荒！民進黨中執會討論總統初選議案 開放直播

2019-05-22 14:09

美索我潛艦訓練位置 專家：台應趁機擴大兩軍水下合作

2019-05-22 09:45

賴清德突現身民進黨中央 提與韓國瑜「對比民調」

2019-05-22 19:55

董念台：韓國瑜難擋帝王誘惑 心機頗重之凡人

2019-05-22 08:39

中執會陷僵局…賴清德抵達黨中央 黨內議論

2019-05-22 18:45

「欣賞度」調查 綠軍賴清德奪冠、藍營榮韓國瑜領先

2019-05-22 12:16

三合一「卡韓連線」很可怕？王世堅籲韓國瑜快振作起來

2019-05-22 15:46

【即時短評】中執會直播映照出蔡英文打選戰的本事

2019-05-22 18:45

郭台銘投資涉賄選？ 韓國瑜：他有強大幕僚一定了解法規

2019-05-22 11:51

代表賴清德 林俊憲：初選到一半改規則會後患無窮

2019-05-22 16:00

影／漢光演習超吸睛 極限2公里+3軍火力大比拚

2019-05-22 17:25

賴清德提新民調方案 蔡陣營：不需要誰讓誰

2019-05-22 21:05

影／郭台銘反問蔡英文：抗中，美國就一定挺妳嗎？

2019-05-22 20:31

隔空駁火 賴陣營再回應蔡：不是多數可以決定一切

2019-05-22 21:31

總統初選喬不定 賴清德現身黨中央

2019-05-22 18:27

無意爭取下屆國民黨團總召連任 江啟臣：我沒法度了

2019-05-22 12:30

【重磅快評】撕裂社會的政客必遭譴責

2019-05-22 10:07

聽聞郭董舔盤笑到凍未條 柯P：我才不做這麼噁心的動作

2019-05-22 10:26

【重磅快評】辣台妹，辣到連公投都敢擋？

2019-05-22 13:45

漢光亮點 派里級巡防艦亮相

2019-05-22 14:20

初選落敗 徐正文：祝賀李永萍也盼韓國瑜帶領藍營

2019-05-22 15:24

影／國民黨花蓮縣主委遭停權 率眾占領黨中央

2019-05-22 15:51

專訪／郭台銘：若執政推輕賦簡政 但地方別想多要錢

2019-05-22 20:52

政院卡韓國瑜？Kolas嗆：院會好久不見 要不要來開會

2019-05-22 14:06

中執會各執一詞 卓榮泰憤而離席

2019-05-22 19:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top