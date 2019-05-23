郭台銘：不管韓粉郭粉 中華民國粉要合作

2019-05-23 00:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 、鄭媁／台北報導



鴻海董事長郭台銘昨天接受聯合報系專訪時表示，不管是韓粉、郭粉，最高目標是中華民國要贏，國民黨必須勝利，他會在適當時機出來和支持者說，絕不可以說「非郭不投」、「中華民國粉必須要合作」，大家團結才可能贏得二○二○總統大選。

與韓不同 我有方法和執行力

郭台銘決定參加國民黨總統初選，挺郭與挺韓群眾較勁，引起藍營焦慮。郭台銘說，他很清楚認知，如果沒有韓國瑜在去年九合一選舉幫國民黨拿下最艱苦的一戰，國民黨今天不會走到這地步；郭肯定韓國瑜有很多優點，但認為自己和韓策略、方法不一樣，他有四十五年實務經驗，方法比較具體、有節奏，「我要建立有效率的政府來執行，並有前瞻策略」，對國家財政要怎麼走，「我都有方法和執行力」。

郭台銘重申，他當上總統，政治會替經濟服務；會改變作法，對地方鬆綁，總統的另一任務，就是到美國、日本、東南亞、歐洲去簽自由貿易協定。

至於台灣在美中貿易戰中要如何自處？郭台銘認為，未來世界就是one world, two system，是以美、中產業經濟為主，台灣不僅不能放棄大陸市場，也會重塑美國供應鏈，把高附加價值的生意轉來台灣。

鴻海董事長郭台銘拜訪聯合報系總部，並接受報系專訪。 記者高彬原／攝影 分享 facebook

粉會吹散 果凍的凝聚力才夠

「我當初也是韓粉，因為韓國瑜在高雄幾乎是完成不可能的任務」，郭台銘說，去年十月，韓國瑜在選前就打電話給他，韓第一通電話就稱他「郭大哥」、「郭學長」，表現出高ＥＱ、高人氣，「他讓我感到溫暖，這點我要跟他學習」。

對藍營基層憂慮郭粉與韓粉相爭可能導致內耗，郭台銘說，他更希望稱「郭粉」為「果凍（同郭董的諧音）」，因為「粉」風一吹就散掉，「凍」在那裡大家凝聚力才夠；郭台銘也強調，自己很清楚，他若能代表國民黨參選總統，絕不能沒有韓的協助和幫忙。

「中華民國粉必須要合作，要維護的是二○二○年一定要贏的選舉」，郭台銘說，因為這場選舉太重要了，因此他一定用最謙卑甚或乞求的方式，呼籲不管是韓粉、郭粉，團結合作才可能贏得這次大選，「如果這次不合作，民進黨繼續執政下去，台灣就不只丟掉四年，而是往後幾十年命運的翻轉」。郭台銘表示，包括藍綠在內的九位總統參選人裡，他對經濟選民最了解，最有能力執行，他要給選民一個選擇。