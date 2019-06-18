華為在網路商店重磅回歸？ 微軟：銷庫存

圖／取自華為官網 分享 facebook

微軟在上個月通過新的行政命令之後，從網路商店上移除了華為所有的筆記型電腦商品選項。雖然這家軟體巨擘對於華為的所有筆電是否能獲得Windows的授權始終保持緘默，但有眼尖的Twitter網友WalkingCat發現華為的這些設備已悄悄上線。

目前有看到華為的MateBook 13、MateBook D 和 MateBook X Pro都被重新放置在微軟的網路商店。其中 MateBook X Pro被列為「缺貨」，但另外兩款都能夠直接加入到購物車裡。

這段時間微軟針對華為產品不發表評論，該公司發言人終於在一份聲明中表示「我們這段時間一直在評估，將持續回應最近華為對於美國商務部出口管理條例實體清單所帶來的許多業務、技術和監管的複雜性，」「對此，評估之後我們現在正在微軟商店銷售的是現有華為設備的庫存。」

微軟發言人特地強調「是現有的庫存」，而為了符合美國現行法規，微軟商店現在正銷售的現有庫存是沒有問題的。

然而，目前華為的筆記型電腦業務與政策的確還是讓人摸不著頭緒。華爾街日報日前報導，華為已取消包含個人電腦與新款筆記型電腦的上市。華為消費者業務主管餘承東更於12日向外媒 CNBC 表示，若美國商務部的禁令持續發酵，華為可能永遠不會推出這款新筆電；但在2天之後，華為高層透過路透社又否認這項消息。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》