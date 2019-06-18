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各大廠封殺華為
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不僅Google，包含Intel、高通也加入說服美國政府鬆綁華為禁令

2019-06-18 08:24楊又肇

除了Google開始設法說服美國商務部取消針對華為的出口禁令，包含IntelQualcomm在內廠商也計畫說服美國商務部網開一面，避免造成更大經濟損失。

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路透新聞報導指出，包含Intel、Qualcomm、賽靈思在內晶片廠商均計畫說服美國商務部，希望針對華為禁令網開一面，同時也強調向華為提供晶片產品屬於通用設計，並不會因此構成美國政府擔心華為在5G網路技術發展領先情況。

在此之前，Google也傳出正與美國商務部溝通，同時說明若華為未來無法持續獲得Android更新，進而轉向研發自有作業系統，雖然標榜可與Android作業系統相容，但可能更容易遭受外部攻擊，相較之下會有更大安全問題。

而就Google立場來看，自然也是擔心一旦失去華為採用，Android作業系統在全球市佔比例必然會受到影響，同時依照華為在Android作業系統市場生態所提供貢獻，顯然也會讓Google更積極說服美國商務部鬆綁禁令。

在Intel、Qualcomm在內晶片廠商立場，自然也是考量原本市場合作模式因禁令受影響之下，勢必會在實質營收受到衝擊，例如博通日前便透露美國政府針對華為施加禁令，可能直接或間接造成今年營收減少20億美元左右，雖然華為採用Intel及Qualcomm處理器的比例不算高，但依然會構成部分營收減少。

除此之外，這些廠商更擔心的是在中美貿易持續加劇情況下，或許也將使中國政府藉由提高關稅等政策，使得這些晶片廠商在中國市場發展可能面臨更高成本支出。

至於華為方面則由創辦人任正非透露，在美國出口禁令影響之下，華為在未來2年內可能面臨40%的減產影響，其中手機部門減產幅度可能介於4000萬台到6000萬台左右，加上其他影響部分預期會產生300億美元左右的營收損失。

不過，任正非也認為在此影響之下，勢必也會讓美國境內廠商連帶受到影響，甚至產生不可預期的經濟損失，但認為華為仍有能力在日後重新站起，並且捲土重來。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華為IntelQualcommGoogle

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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