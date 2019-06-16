華為手機鎖螢幕竟現Booking.com廣告 用戶氣炸

圖／twitter@8Candreva7 分享 facebook 最大的影片分享平台Youtube，都會在每部影片開始前於片頭播放一些贊助商的廣告。但如果今天你在工作時發現手機在螢幕鎖上的狀態，突如其來地在播放無來由的廣告，是否會嚇一跳呢？

根據Android 權威網站《Android Police》報導，許多華為手機用戶都注意到他們的手機突然開始在鎖螢的狀態下顯示 Booking.com 的廣告。這個現象從昨天開始發生，有許多使用者持續在抱怨並表示非常困擾。

目前已知受影響的手機包含了華為P30 Pro、P20、P20 Lite、P20 Pro、Mate 20 Pro和Honor 10。這些廣告似乎只出現在手機內建的景觀桌布上。傳出災情的國家包含了英國、荷蘭、南非、挪威以及德國。

目前華為與 Booking.com 都尚未對此事件進行回覆，除華為於德國的 Twitter 針對其中一位用戶致歉，並表示「我很抱歉你認為我們想要做廣告」，並告知使用者能夠透過設置來刪除停用廣告的圖像。9o5Google 也為深受其擾的華為使用者提出解決辦法，將螢幕鎖定圖像更改為不屬於手機內建的圖像就能夠成功刪除廣告。

然而，華為最近新聞風波多，現在卻臨時出現這樣的情況，相信已經不是美觀與否或是造成使用者不便的問題，就算此事件不是單純華為要放廣告，那顯示華為在控管方面出現相當大的疑慮。反之，若華為想要放置任何影片或訊息到每支使用者手機，都是輕而易舉的，即便該公司完全不用經過使用者的同意。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》