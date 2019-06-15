中國報導反駁華為將終止筆電業務發展說法

對於先前有報導指稱從華為消費者業務執行長余承東口中取得消息，表示華為將取消推出下一款Matebook產品，甚至可能取消筆電產品銷售計畫。不過，後續則有說法指出此為無稽之談，強調華為內部仍計畫在今年7月推出全新筆電產品，但可能在型號、硬體配置都會有全新設計。

分享 facebook

不過，此項說法並非由華為內部親自證明，而是中國極具影響力，同時支持民族主義立場的環球時報標榜引述華為內部說法報導，同時更指稱美國CNBC電視台駐華記者在理解上有誤。

但就環球時報報導說法，並未透露華為接下來預計在筆電產品上的改變，同時也未說明華為筆電業務是否如先前說法，可能受到Intel、微軟及Qualcomm等廠商合作受限產生影響。

至於若像環球時報引述消息說法，華為確實仍將維持推行筆電產品，意味微軟、Intel等廠商仍持續與華為合作，或許也可能因此受到美國政府「關切」。至於Qualcomm方面，則在先前證實已經暫停與華為合作，雖然強調華為推行的筆電產品相當吸引人，但仍基於擔心美國政府干涉影響，因此暫時先中止與華為之間合作關係，避免受到波及。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》