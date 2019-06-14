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美媒報導將停產PC 華為：無稽之談

2019-06-14 16:35世界日報 中國新聞組╱北京14日電

華為被傳將停產筆記本電腦，對此傳聞，內部人員已經否認。圖／取材自澎湃新聞
華為被傳將停產筆記本電腦，對此傳聞，內部人員已經否認。圖／取材自澎湃新聞
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針對華爾街日報報導，華為取消了一款新筆記本電腦的發布計畫，並且暫停了個人電腦（PC）業務的生產活動。中國鷹派媒體環球時報13日在微信指出，「（華為）內部人士：純屬無稽之談」。

華爾街日報13日引述一名知情人士稱，由於採購美國零部件受限，華為取消了一款新筆記本電腦的發布計畫，並且暫停了個人電腦業務的生產活動。這項消息標誌著美國商務部禁止美國公司向華為供應產品的舉措，首次給這家中國公司帶來切實的衝擊，同時體現了美國企業在全球個人電腦供應鏈中的重要性。

對此，環球時報在微信中直斥華爾街日報的消息來源疑似來自未經證實的台灣電子媒體，以及「理解錯了」美國媒體CNBC新聞網的駐華記者的報導。

環時還稱，「真正來自華為公司的內部人士也才會吐槽說『華為暫停PC業務或取消PC產品線』的說法『純屬無稽之談』。

環時指出，至於先前CNBC記者宣稱從華為消費者業務CEO余承東那裡得知，華為取消下一款Matebook系列筆記本發售的事情，該華為內部人士也表示，華為「仍然會在7月發售新的PC產品」，只不過相比起以前的Matebook這個名字，目前這個「在型號、配置上都會有很大的變化」的新品的具體命名，還無從得知。

另外，環時也引述華為內部人士說，下個月發布的這個筆記本新品將依舊搭載Windows系統。這一說法也直接打破了微軟終止和華為合作的傳聞。

華爾街微信北京

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