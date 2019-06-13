西班牙不甩美國華為封殺令 成為歐洲首個使用5G國家

2019-06-13 17:11 世界日報 中國新聞組／北京13日電



華為遭美國封殺之後，參建歐洲5G網路建設提速，將於15日在西班牙多個城市推出5G網路服務，西班牙也將成為首個使用5G網路的歐洲國家。海峽時報報導，英國電信集團伏德風（Vodafone）的西班牙總裁柯因布拉（Antonio Coimbra）本周宣布，馬德里、巴塞隆納等西班牙15個城市的5G設備將使用華為以及瑞典易利信設備。

伏德風（Vodafone）總裁總裁兼首席執行官柯因布拉說，在部署5G網路方面，伏德風將華為作為「核心」網路供應商。

大公報報導，繼英國電信運營商EE公司於5月30日應用華為設備，在倫敦等六個英國主要城市開通5G服務後，總部位於英國的跨國通信企業伏德風的西班牙公司於10日宣布，採用華為設備的商用5G服務，將於15日在15個城市投入運營，成為第二個宣布採用華為5G設備的國家。

報導指出，伏德風將於西班牙的15個城市開啟商用5G服務，包括馬德里、巴塞隆納等，服務中採用了華為的設備，這將使伏德風成為西班牙市場第一個5G網路運營商和歐洲首批5G運營商之一。柯因布拉說，伏德風已就西班牙大部分地區的5G網路部署與華為達成協議。

華為在上周發布消息，表示華為已在全球共30個國家獲得46個5G商用合同，5G基站發貨量超過10萬個，居全球首位。根據公開資料，華為在過去三年中至少已與西班牙、英國、義大利、法國等十餘個歐盟國家電信運營商簽署5G合作協議。

早在3G、4G時代，華為的設備就在歐洲通信業取得了舉足輕重的地位，伏德風、西班牙電信、德國電信等主流服務商都大量使用華為設備構建其通信基礎設施。

2018年秋天，有消息稱美方正遊說歐洲國家在建設5G網路時棄用華為設備。然而，不少5G設備都要疊加在已有4G硬件設施之上，這意味著早已大量使用華為4G設備的歐洲運營商，屆時有可能不得不耗費大量資金拆除、替換已有設備。

不少業內人士指出，華為的5G設備技術已領先競爭對手，其性價比也更為出色，棄用華為設備有可能導致歐洲國家需要用更長的時間、更高的成本來完成5G部署。

目前明確禁止華為參與5G網路建設的國家只有美國、澳洲、紐西蘭以及日本。