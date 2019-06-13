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華為將用自家晶片 免費邀APP入駐旗下

2019-06-13 17:12世界日報 中國新聞組╱北京13日電

在美國禁令緊箍咒下，華為仍保持新機發表進度，華為終端官方微博公布，21日將在武漢發表nova 5手機，外傳將採用華為自家麒麟晶片。與此同時，華為日前也邀APP入駐旗下商店，並將56萬開發者社區免費開放，引發外界關注。

本報系經濟日報報導，華為nova系列乃針對年輕族群設計，根據華為統計，目前全球累計已超過6500萬用戶，是華為定位為輕旗艦機種的重要成員。

由於中國版手機並未內建Google相關服務，不受Google暫停與華為合作影響；但因應海外市場用戶，國際版必須預載Google相關服務，將因Google暫停與華為合作而受到衝擊。

目前市場傳出華為可能在下半年旗艦機種Mate系列採用自家作業系統，但除了作業系統還需有多樣化的應用程式（App），才能滿足客戶需求，這也是華為將面對的問題。

疑為解決上述問題，多維新聞報導，軟件開發社區「XDA-Developers」10日傳出一位不願透露姓名的開發者，公開一封來自華為的信。信中寫：「為保證您的APP能被我們的用戶順利使用，華為承諾提供全面支持，幫助您將APP發布在『AppGallery』中。」

據了解，「AppGallery」是華為官方應用商店，且在過去兩年裡賣出的3.5億部華為手機中均有預裝，其中的近半數遠銷海外，「AppGallery」月活數達2.7億。

華為提到，他們注意到收到上述信件的開發者還未將APP發布在「AppGallery」上。因此，華為向其發出邀請，歡迎開發者免費加入到這個擁有56萬開發者的社區中來。

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