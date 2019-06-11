親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘋果WWDC登場
各大廠封殺華為
2019 E3電玩展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

日職／王柏融力量太驚人 球棒脫手飛出嚇到自己

嘉義天空又破洞！雙瀑雨水傾瀉奇觀 攝影師空拍驚呼

禁令新出路？俄媒：華為手機或用俄製Aurora系統

2019-06-11 20:33香港01 記者葉琪／報導

俄羅斯曾經與華為討論有關目前使用Android作業系統的華為手機，轉用俄國的「極...
俄羅斯曾經與華為討論有關目前使用Android作業系統的華為手機，轉用俄國的「極光」（Aurora）作業系統的可能性。 美聯社
分享

俄羅斯傳媒報道，該國數碼發展、通信和大眾傳播部部長康斯坦丁．诺斯科夫（Konstantin Noskov），在剛結束的聖彼得堡國際經濟論壇上，曾經與華為輪值董事長郭平討論有關目前使用Android作業系統的華為手機，轉用俄羅斯的「極光」（Aurora）作業系統的可能性。

報道指，有份出席論壇的中國國家主席習近平及俄羅斯總統普京，在會晤期間都有討論到上述內容，且不但是華為手機棄Android而改用Aurora，亦涉及華為部分產品在俄羅斯本地化生產。

相關方俄羅斯最大電訊商Rostelecom回應指，暫時未有收到Aurora會用在華為手機的提案，但表明願意合作。

事緣美國對華為實施禁令，Google隨後就暫停與華為的業務往來，令華為未來將無法更新Android。雖然華為有自行研發的「鴻蒙」作業系統，且最快可在今年秋天面世。但鴻蒙的相容性、生態規模等仍是未知之數，外界普遍預料其將難以撼動Android及iOS合計超過9成的市場佔有率。

至於Aurora則是荷蘭Jolla公司的「旗魚」（Sailfish）作業系統的分支，是進入俄羅斯後授權推出的在地版本。據了解，與原版相比，Aurora並不支援Android的應用程式，主要是提供俄羅斯政府機構或國營事業單位使用。

Aurora則是Sailfish分支，是進入俄羅斯後授權推出的在地版本。（sai...
Aurora則是Sailfish分支，是進入俄羅斯後授權推出的在地版本。（sailfishos.org）
分享

延伸閱讀：

【華為被禁】 自家作業統「鴻蒙」已註冊商標　料替代Android系統

【華為被禁】華為註冊歐盟商標　自家操作系統或命名「Ark」

文章授權轉載自《香港01》

俄羅斯華為Android作業系統

相關新聞

華為風暴 網路安全長否認受中國情報法約束

2019-06-11 16:09

華為又挨一刀 威騰中止策略合作及出貨

2019-06-11 13:31

路透：英特爾、高通等公司 禁止員工和華為討論技術標準

2019-06-10 09:06

華為禁令 歐盟電信業者付出代價恐近2兆元

2019-06-08 15:26

臉書暫停華為機預裝App

2019-06-07 23:27

Google警告 華為版作業系統將更易遭駭

2019-06-07 22:06

自創系統受關注 傳華為8月或9月推出新款作業系統

2019-06-07 17:02

華為鴻蒙系統界面曝光 與安卓無障礙

2019-06-07 09:45

華為：已實現全系列業界領先自研晶片商用

2019-06-06 17:02

商務部聲援華為：美方用行政資源打壓外國企業令人震驚

2019-06-06 16:09

華為5000萬美元 收購俄羅斯人臉辨識公司VOCORD

2019-06-04 22:10

力抗華為封殺令 中國將盡速發放5G商用執照

2019-06-04 18:35

美國禁令發威 Nokia稱5G訂單超越華為

2019-06-04 09:50

遭美國封殺 華為稱不影響航空業務

2019-06-03 21:52

誰偷了誰的商業機密？華為與離職員工在美互告

2019-06-03 21:52

BBC意外踩雷 英國首次5G直播竟用到華為！

2019-06-02 15:57

華為傳無法取得新思晶片軟體更新 半導體雄心再受挫

2019-05-31 19:12

傳華為限制內部與美交往 遣送美國員工

2019-05-31 15:41

排除華為 日本軟銀5G挑上易利信諾基亞

2019-05-31 14:35

華為更新後出現死機 傳港版Mate 9、10災情最慘

2019-05-30 17:46

頂尖國際學術團體也封殺華為 李家同：不可思議

2019-05-30 17:26

無懼美國封殺 華為要在南韓設立首座5G實驗室

2019-05-30 17:23

學術圈大躁動 華為科學家對IEEE做出過哪些貢獻？

2019-05-30 17:22

唐鳳：難辨「華為」私營或國營 台灣5年前已禁用

2019-05-30 13:40

華為陷風暴 愛立信諾基亞搶占5G地盤

2019-05-30 09:16

WiFi聯盟、藍牙聯盟、JEDEC協會已恢復華為成員資格

2019-05-29 22:27

軟銀5G夥伴挑了Nokia和Ericsson 和華為說分手

2019-05-29 21:47

華為再遭切割 成員被禁任專業協會期刊審稿人

2019-05-29 21:00

繼鴻蒙後 華為歐洲再啟「方舟操作系統」救援

2019-05-29 18:45

北京高層力挺 王岐山為巴基斯坦華為中心揭牌

2019-05-28 16:50

隨美加入封殺華為？英國、加拿大、印度仍未定

2019-05-28 16:45

華為：已獲得全球42個5G商用合約

2019-05-28 16:24

封殺令殺紅眼 華為旗艦機二手價慘剩一折

2019-05-27 13:52

華為風暴 惠譽：三星可能漁翁得利

2019-05-27 13:39

微軟Windows 傳也封殺華為 「藍牙技術聯盟」下一個跟進

2019-05-27 11:52

華為創辦人任正非：若陸對蘋果報復 我第一個堅決反對

2019-05-27 08:41

接連遭ICT產業組織封殺 華為：不受影響

2019-05-26 17:48

Wi-Fi聯盟、SD協會補刀 撤華為會員

2019-05-26 13:22

華為陷抄襲竊密疑雲 美媒揭「競爭」文化

2019-05-26 13:15
看更多

熱門文章

華為又挨一刀 威騰中止策略合作及出貨

2019-06-11 13:31

雷軍證實 小米手環4擁有支付功能

2019-06-11 10:51

降低受制美國比例，歐洲處理器計畫以Arm、RISC-V技術打造超算等級處理器

2019-06-11 08:21

5G手機明年登場 宏達電高層：現在「很尷尬」

2019-06-11 16:25

iTunes被終結想繼續用？蘋果建議：換台Windows電腦

2019-06-11 14:12

情色網AV01響應反送中 港伺服器今晚下線罷工！

2019-06-11 18:31

與Gogoro合作，台灣山葉釋出首款電動車預告影片

2019-06-11 08:19

HTC雙新機亮相 U19e主打遊戲娛樂、Desire 19+中階拼越級

2019-06-11 16:26

HTC U19e換上半透明背蓋 隨身娛樂應用機種

2019-06-11 17:26

禁令新出路？俄媒：華為手機或用俄製Aurora系統

2019-06-11 20:33

Mozilla計畫今年10月推出服務訂閱制的Firefox Premium

2019-06-11 08:22

懂拍懂玩 陳妤減法生活靠三星Galaxy A70完成

2019-06-11 13:02

小米手環4正式發表！77種不同錶面 本月開賣

2019-06-11 21:05

《世紀帝國2：決定版》公布新宣傳影片 加入3場新戰役、4種新文明

2019-06-10 23:57

華為風暴 網路安全長否認受中國情報法約束

2019-06-11 16:09

中華電信搶學生商機 588元雙飽加購機優惠

2019-06-11 16:36

Desire 19+成為HTC首款採用三鏡頭主相機、水滴瀏海螢幕的中階手機

2019-06-11 17:25

宏達電攻中階市場 U19雙新機登場

2019-06-11 14:42

《德軍總部：血氣方剛》釋出更多宣傳影片 7/26推出

2019-06-11 08:21

今年首發 宏達電一口氣推出兩款中階機

2019-06-11 15:46

以第一人稱視角肢解惡魔，《毀滅戰士：永恆》確定將於11月下旬推出

2019-06-11 08:20

在島上展開無止盡對決 《死亡循環》讓玩家扮演刺客對戰

2019-06-11 08:19

描述賽亞人孫悟空成長軌跡 《七龍珠Z：卡卡洛特》揭曉

2019-06-10 23:57

《Final Fantasy VII重製版》確定將於2020年3月3日推出

2019-06-11 08:19

研調：禁令恐衝擊華為手機 三星受惠出貨第一

2019-06-11 20:09

直接整合在遊戲引擎內，id Software展示遊戲串流應用技術「Orion」

2019-06-11 08:20

基努李維代言演出 《電馭叛客2077》預計明年4月推出

2019-06-10 23:57

《星際大戰 絕地：組織殞落》釋出全新宣傳影片內容

2019-06-10 23:57

士官長回歸 《最後一戰：無限》將搭配Xbox One新機一同推出

2019-06-10 23:57

《上古卷軸：BLADES》將登上Nintendo Switch平台，追加全新內容

2019-06-11 08:19

微軟揭曉更多獨立開發遊戲內容，將透過Xbox Game Pass服務銜接更多玩家

2019-06-10 23:55

微軟公布《模擬飛行》新作 採用4K HDR衛星圖資、Azure人工智慧技術打造

2019-06-10 23:57

《聖靈之光2》確認明年2月推出，呈現全新奇幻遊玩模式

2019-06-10 23:57

《邪靈入侵》系列團隊與三上真司打造 《鬼線：東京》尋找人們憑空消失原因

2019-06-11 08:20

《邊緣禁地3》釋出最新影片、《邊緣禁地2》全新擴充內容開放下載

2019-06-10 23:57

在無情、殭屍出沒世界求生存 《垂死之光2》明年春季推出

2019-06-10 23:57

《指揮官基恩》新作登上手機平台，預計今年夏季開放測試

2019-06-11 08:20

《上古卷軸：傳奇》追加全新資料片「艾斯維爾之月」

2019-06-11 08:19

《異塵餘生76》釋出52人大逃殺模式，秋季將追加大型更新

2019-06-11 08:20

夢幻之星Online 2確定進駐北美，以Azure雲端服務運作、加入在地化設計

2019-06-10 23:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top