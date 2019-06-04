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力抗華為封殺令 中國將盡速發放5G商用執照

2019-06-04 18:35INSIDE

中國工業和信息化部宣布近期將發放5G商用執照。 路透社
中國工業和信息化部宣布近期將發放5G商用執照。 路透社
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中國官方媒體人民日報昨日報導，中國工業和信息化部宣布近期將發放5G商用執照，將正式進入「5G 商用元年」，並邀請國內外企業共同支持及參與5G網路的建設以及發展。

華為受到美國及歐洲考量到網路安全並決定全面抵制的情況下，中國5G面臨著無法在全世界推廣技術及設備的壓力。然而即使如此，中國工信部刻意強調，中國 5G 技術試驗階段，已有諾基亞（Nokia）、愛立信（Ericsson）、高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）等多家國外企業已積極參與。

除此之外，華為也積極在世界各地尋找其他盟友。就在上周，這間中國科技設備公司悄悄地在韓國推出了一間5G實驗室；路透社（Reuters）報導，因為韓國與美國處於安全友好關係，因此這件是只能相對低調處理。

中國5G商用許可證的加速也將對中國國內經濟產生潛在的推動作用，Counterpoint Research的研究主管Neil Shah表示「透過利用5G技術能夠提升設備、汽車業和製造業的技術來提振相關需求。」華為創始人任正非對此信誓旦旦表示，在5G 技術方面，華為領先其他國家或企業至少三年以上。

根據中國信息通信研究院於2017年發布的《5G 經濟社會影響白皮書》顯示，預計到2030年，5G技術將為中國帶來6.3萬億元人民幣（9470億美元）的經濟產出和800萬個就業機會。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

華為5G

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