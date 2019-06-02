親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
各大廠封殺華為
台北國際電腦展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

日本前高官親手刺死44歲啃老兒 預防小學生遇害

李佳芬首度回應吳子嘉爆料 酸「好像住我家」

BBC意外踩雷 英國首次5G直播竟用到華為！

2019-06-02 15:57INSIDE

圖／取自Twitter
圖／取自Twitter
分享

BBC意外踩華為大雷！在昨天英國正式開通5G，成為全球第三個正式商用5G的國家（前兩個是南韓與美國）時，BBC也共襄盛舉，進行了英國第一場使用5G的新聞直播，但不知道是否為意外，在BBC記者Rory Cellan Jones的個人Twitter上，居然拍到了BBC 5G直播用的是華為設備！

BBC 發現後就在第一時間把所有相關畫面下架，自己的新聞也避重就輕，沒提到使用華為設備。不過這消息終究紙包不住火，不僅Rory Cellan Jones的照片被人備份下來，甚至許多中國媒體開始大量報導此事。

因為時值川普即將訪英時刻，這起新聞格外尷尬，而且日前英國最大的電信商EE就曾把華為Mate 20 從官網下架。EE目前已在倫敦、愛丁堡、曼徹斯特等英國六大城市開通5G。這次BBC直播使用的5G，正是EE的線路。

雖然美國，澳大利亞、紐西蘭已明令禁止華為提供電信設備，但歐洲至今還沒有任何一個國家正式阻止華為，而且華為目前手握的大型全球性5G合約，大部分來自歐洲。

圖／取自Twitter
圖／取自Twitter
分享

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

華為5G英國

INSIDE

INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

排除華為 日本軟銀5G挑上易利信諾基亞

2019-05-31 14:35

華為傳無法取得新思晶片軟體更新 半導體雄心再受挫

2019-05-31 19:12

傳華為限制內部與美交往 遣送美國員工

2019-05-31 15:41

華為更新後出現死機 傳港版Mate 9、10災情最慘

2019-05-30 17:46

頂尖國際學術團體也封殺華為 李家同：不可思議

2019-05-30 17:26

無懼美國封殺 華為要在南韓設立首座5G實驗室

2019-05-30 17:23

學術圈大躁動 華為科學家對IEEE做出過哪些貢獻？

2019-05-30 17:22

唐鳳：難辨「華為」私營或國營 台灣5年前已禁用

2019-05-30 13:40

華為陷風暴 愛立信諾基亞搶占5G地盤

2019-05-30 09:16

WiFi聯盟、藍牙聯盟、JEDEC協會已恢復華為成員資格

2019-05-29 22:27

軟銀5G夥伴挑了Nokia和Ericsson 和華為說分手

2019-05-29 21:47

華為再遭切割 成員被禁任專業協會期刊審稿人

2019-05-29 21:00

繼鴻蒙後 華為歐洲再啟「方舟操作系統」救援

2019-05-29 18:45

北京高層力挺 王岐山為巴基斯坦華為中心揭牌

2019-05-28 16:50

隨美加入封殺華為？英國、加拿大、印度仍未定

2019-05-28 16:45

華為：已獲得全球42個5G商用合約

2019-05-28 16:24

封殺令殺紅眼 華為旗艦機二手價慘剩一折

2019-05-27 13:52

華為風暴 惠譽：三星可能漁翁得利

2019-05-27 13:39

微軟Windows 傳也封殺華為 「藍牙技術聯盟」下一個跟進

2019-05-27 11:52

華為創辦人任正非：若陸對蘋果報復 我第一個堅決反對

2019-05-27 08:41

接連遭ICT產業組織封殺 華為：不受影響

2019-05-26 17:48

Wi-Fi聯盟、SD協會補刀 撤華為會員

2019-05-26 13:22

華為陷抄襲竊密疑雲 美媒揭「競爭」文化

2019-05-26 13:15

華為兩頭燒！Android被封鎖 自主開發系統又遇瓶頸

2019-05-25 17:40

不只「鴻蒙」 華為註冊了整本山海經

2019-05-25 17:39

華為風暴 手機出貨受影響或減24％

2019-05-25 12:58

不甩美國？英國6大城30日開通5G 部分網路採用華為設備

2019-05-24 18:44

【重磅快評】高科技的史達林格勒戰役 殺不死的華為？

2019-05-24 16:48

美國痛打華為 分析師預警：連累蘋果銷量減少3%-5%

2019-05-24 16:27

華為副董事長：不想在技術上豎立新的柏林圍牆

2019-05-24 15:33

Google中止服務華為手機恐淪廢鐵 亞洲店家拒收

2019-05-23 19:23

排「華」再開槍！日本通信商延售新機

2019-05-23 17:17

傳華為30日發布麒麟新款處理器 首發機型6月登場

2019-05-23 16:23

逼上梁山！華為自有系統 最快今秋面世

2019-05-23 16:10

東芝宣布暫停出貨給華為 預料包含半導體

2019-05-23 16:06

華為再陷風波 美新創公司控竊取商業機密

2019-05-23 15:48

觀察站／沒有安卓 華為5G路難行

2019-05-23 14:42

華為事件 沈榮津：手機、網通市場短期比較亂

2019-05-23 14:42

松下中國官網否認「斷供」 華為：感謝！

2019-05-23 14:42
看更多

熱門文章

彭博：蘋果將關閉iTunes、終結下載時代

2019-06-01 22:12

BBC意外踩雷 英國首次5G直播竟用到華為！

2019-06-02 15:57

COMPUTEX參觀人數創高峰 電競新品露鋒芒

2019-06-01 18:11

三星可能準備進一步簡化旗艦手機可當PC使用的連接模式

2019-06-02 15:11

Intel提出的Project Athena概念，與過往Ultrabook設計有何不同？

2019-06-02 15:10

傳蘋果計畫讓iTunes步入歷史，改以全新獨立運作的Apple Music app取代

2019-06-02 15:10

Qualcomm或許有機會在與FTC訴訟結果中獲得逆轉

2019-06-02 15:11

Panasonic揭曉可拍攝6K畫質影片的Lumix S1H，預計秋季揭曉更多細節

2019-06-02 15:10

報導指稱美國司法部將針對Google展開市場壟斷調查

2019-06-02 15:11

「滑吧！APP」與精品店加州共和國合作導入人群

2019-06-02 16:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top