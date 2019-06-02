BBC意外踩雷 英國首次5G直播竟用到華為！

圖／取自Twitter 分享 facebook

BBC意外踩華為大雷！在昨天英國正式開通5G，成為全球第三個正式商用5G的國家（前兩個是南韓與美國）時，BBC也共襄盛舉，進行了英國第一場使用5G的新聞直播，但不知道是否為意外，在BBC記者Rory Cellan Jones的個人Twitter上，居然拍到了BBC 5G直播用的是華為設備！

BBC 發現後就在第一時間把所有相關畫面下架，自己的新聞也避重就輕，沒提到使用華為設備。不過這消息終究紙包不住火，不僅Rory Cellan Jones的照片被人備份下來，甚至許多中國媒體開始大量報導此事。

因為時值川普即將訪英時刻，這起新聞格外尷尬，而且日前英國最大的電信商EE就曾把華為Mate 20 從官網下架。EE目前已在倫敦、愛丁堡、曼徹斯特等英國六大城市開通5G。這次BBC直播使用的5G，正是EE的線路。

雖然美國，澳大利亞、紐西蘭已明令禁止華為提供電信設備，但歐洲至今還沒有任何一個國家正式阻止華為，而且華為目前手握的大型全球性5G合約，大部分來自歐洲。

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pic.twitter.com/BZp1G0k8JQ — Beth Timmins (@Beth_LeahT) 2019年5月30日

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》