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學術圈大躁動 華為科學家對IEEE做出過哪些貢獻？

2019-05-30 17:22聯合新聞網 PingWest 品玩

IEEE要求會員審稿人禁止華為的同事擔任審稿人或編輯。 路透社
IEEE要求會員審稿人禁止華為的同事擔任審稿人或編輯。 路透社
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IEEE的一封內部信曝光，它引起了學術圈的很大震動。

前者全稱是電氣電子工程師學會，是全球最大的專業技術協會之一，這個技術學會一直致力於推動電氣電子技術方面的發展和應用方面的進步。IEEE在全球160多個國家有超過四十萬名會員。

就是這樣的一個在工業界起著重大作用的學術機構，他們捲入了美國商務部和華為之間的爭鬥。

這封IEEE的內部郵件顯示：IEEE要求會員審稿人禁止華為的同事擔任審稿人或編輯。

關於這封內部信已經有了很多的翻譯版本，這裡直接貼一份——（來自新智元）

>美國已將華為列入 “實體名單”。因此，我們無法讓華為的同事作為審稿人或者編輯對我們的期刊進行同行評審 (詳見附件 IEEE FAQ 文件第 12 項)。如果我們繼續這樣做，可能會產生嚴重的法律影響。

從FAQ檔案裡的同一段內容來看，我們似乎可以讓華為的同事留在我們的編輯委員會，但他們不能參與任何論文的審閱，直到華為從 BIS 名單中刪除。

在這個時候，我認為我們別無選擇，只能遵守這些新規定，我強烈建議這種做法。我建議採取以下步驟：

如果你們的編輯部有華為的同事，請先告知他們，並向他們說明情況。

一旦你通知了這些編輯，請給所有編輯發郵件，告訴他們不能再讓華為的同事做審稿員了。如果現在華為的同事手上剛好有被分配的論文，請建議他們找其他人代替一下。

IEEE在工業界所定義的標準有著極大的影響。這意味著，在未來華為在IEEE協會相關的專案的參與、審稿以及標準制定方面受到了關聯影響。

比如著名的無線網路標準IEEE 802.11就是在1997年作為原始標準建立，並一直延沿用升級至今，成為現今無線區域網通用的標準，華為公司也是相關標準組的推動者。

IEEE主要面向電子電氣工程、通訊、計算機工程、電腦科學理論的原理研究，主要領域包括電能、能源、生物技術和包間、資訊科技、資訊保安、通訊、消費電子、航天技術等。據維基百科，IEEE制定了全世界和電氣、電腦科學領域30%的文獻，另外它還制定了超過900個先行工業標準。每年它還發起或者合作舉辦超過300次國際技術會議。IEEE由37個協會組成，還組織了相關的專門技術領域，每年本地組織有規律的召開超過300次會議。IEEE出版廣泛的同級評審期刊，是主要的國際標準機構（900現行標準，700研發中標準）。

截止發稿前，IEEE和華為公司尚未發表宣告確認這封內部郵件的真實性，華為公司目前也尚未對PingWest品玩（公眾號：wepingwest）的問詢做出迴應。一位華為內部人士告訴PingWest品玩，“感覺類似的事情還會很多。”

華為曾為IEEE做過諸多貢獻。華為官網上關於華為與IEEE協會最新的新聞顯示為2019年1月28日，華為宣佈，將積極推動IEEE智慧城市參考架構標準程序。文章提到，2019年1月23日至25日，華為在深圳成功舉辦IEEE P2413工作組會議。會上，華為提交了兩類提案，涵蓋了聚焦視訊能力與融合通訊能力的底層支撐能力以及智慧城市IoC、智慧園區、智慧機場三大場景和需求。

從2017年開始，華為在官網一直在披露IEEE P2413相關的進展。

PingWest品玩查詢到，在2018年8月29日舉辦的CIGRE 2018暨華為全球電力峰會上，華為與電氣與電子工程師協會（IEEE）P1901.1標準工作組成員共同慶祝面向智慧電網應用的中頻（12 MHz以內）電力線通訊（PLC）技術的標準IEEE 1901.1-2018正式釋出。

文章提到，這項標準在2016年9月正式立項，歷時兩年協作。

2019年2月，華為釋出Wi-Fi 6產業發展與展望白皮書。華為在新聞中提到，“華為從2014年起參與新一代Wi-Fi標準的建立，並作為IEEE 802.11ax標準工作組主席，聯合工作組成員積極推動標準建立。”

華為在官網上自稱是“IEEE重要成員之一”、“在多個標準組織擔任主席職位”。在華為官網上，“IEEE”相關新聞達到了52條，最早從2011年開始，華為推動IEEE相關標準化程序。

因此當華為的科學家被排除在IEEE的正常活動範圍之外，學術圈自然不滿。

南京大學教授周志華說，“竟然不允許華為的專家給IEEE期刊處理稿件審稿了。赤裸裸地干涉學術。IEEE只是在美國註冊，建議圈內IEEE各級管理層的專家向IEEE提議改到瑞士之類去註冊。更重要的是，大家多支援國內優秀期刊（不僅中文刊，尤其是國內出版的英文國際期刊），例如《中國科學：資訊科學》、計算機的《FCS》、綜合的《NSR》等。”

北京大學資訊工程學院張海霞教授在其研究室微信公眾號上發表了致IEEE主席的公開信，她在信中表示，“針對今日驚聞IEEE下令禁止華為專家參與期刊審稿，這遠遠超出了一個可以接受學術人的底線，做為IEEE的會員和期刊編委，我必須表明自己的態度：我申請退出我所在的兩個IEEE期刊的編委會，並給IEEE候任主席寫了一封公開信。這是我個人態度，與任何其他組織和個人無關。”

眾所周知，“標準制定”向來是商業公司必爭的競爭籌碼。

協會作為學術機構並不是標準最後制定的審批者，而是建議者。這就意味著，在不同協會裡有各種商業公司的不同建議，而將自己的專利技術寫入行業標準，是電信巨頭們的必爭之地，它也將隨著標準真正的推廣對公司的利益產生實質性的提升。

比如5G標準的設立。PingWest品玩查詢到，歷史上3G、4G標準的演變主要從3GPP（第三代合作伙伴計劃）而來，IEEE則貢獻了基於WiFi演進的3G、4G標準。

前者是傳統的行動通訊標註協商平臺，最早是由歐洲ETSI（歐洲電信標準化協會）聯合日本、韓國、美國相關標準化協會發起的，最初目標只是制定基於GSM演進的3G標準。後者IEEE涉及的方面更廣，總部坐落在美國紐約。

值得一提的是——還有一個3GPP2，它聲稱其致力於使國際電信聯盟的IMT-2000計劃中的（3G）行動電話系統規範在全球的發展，實際上它是從2G的cdmaOne（IS-95）發展而來3G的CDMA2000（IS-2000）標準體系的標準化機構——兩家名稱類似，卻因為支援不同技術，後者受到了擁有多項CDMA關鍵技術專利的高通的更多支援。

而IEEE作為總部坐落於美國的協會，英特爾此前對IEEE比較積極，因為它主導晶片開發，可以讓利益最大化。

IEEE針對華為的做法讓這本該寧靜的學術研究氛圍，在商業公司的明爭暗鬥之外又增添了籌碼的意味。

這不禁讓人思索——一個成立於1963年，持續推進電腦科學標準的學術機構，它所倡導的激勵和融入，是更大意義上的封閉？

IEEE中國官網在“關於IEEE中”這樣介紹——

>如今，隨著電子資訊和其他相關技術的不斷髮展和演進，以及會員職業範圍的擴大和技術興趣的不斷增長，IEEE也將其關注點不斷擴充至其他新興領域。IEEE將努力幫助其會員跟上並引領新技術發展步伐，制定國際和行業標準，並激勵新一代專業技術人員架構並融入全球技術協作團隊。

《原文刊登於PingWest 品玩，聯合新聞網獲授權轉載。》

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