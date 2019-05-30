唐鳳：難辨「華為」私營或國營 台灣5年前已禁用

2019-05-30 13:40 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ╱芝加哥報導



行政院數位政委唐鳳。本報系資料照／記者劉學聖攝影 分享 facebook 中華民國行政院數位政務委員唐鳳27日在芝加哥表示，台灣早在六年前就針對電信設備進行「系統新風險評估」，考量中華人民共和國電信設備「無法判斷私營或國營」，在鋪設4G基礎設施時，就已全面禁用來自中國製造的電信產品，他說，歐美國家到現在都「醒來了」。

唐鳳前往加拿大擔任「開放政府夥伴聯盟」年會主講員途中，短暫停留芝城與在地僑胞座談，他回應有關華為5G真的會監控使用者及對川普對華為作法意見時說，在美國、歐洲的設備廠商領導人，在一定程度上需要向市場交代，但在中國，大家都知道像馬雲這樣的領導人，其實並不是對市場交代。

「假使共產黨今天要他下來，他就得下台，如果黨要抽換其零件，他也無法拒絕」，唐鳳說，這是因為中國「黨與私」無法分清楚界線。

唐鳳說，正因無法判斷中國廠商在什麼情況下是私營企業？什麼情況下會成為國營事業？加上中國共產黨在企業內設立黨支部，所以台灣從建置4G起，就決定不讓中國製造電信產品進入台灣系統。

「當時沒有別的國家這麼做，現在可以說大家都醒來了，並陸續做這些評估」，唐鳳說，台灣也因此在國際上具有一定的資安話語權，並有許多經驗供國際借鏡。

至於5G是否監控個人？唐鳳說，5G核心網路的基地台，本來最主要工作就是追蹤所有使用者行動，甚至包含手機拿的角度，離塔台距離等，才能依此更改頻率，一旦採用中國產品，你沒辦法知道「何時該企業會變成黨的」。

川普最近向美國谷歌等科技公司指出，華為與伊朗等國家做生意，違背當初雙方協定，因此決定不讓華為進入美國科技業，唐鳳說，其實包括華為等任何中國製造的電信設備，在台灣公家機關、基礎設施，及所有可能會有國安問題地方，都早已禁止使用。