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繼鴻蒙後 華為歐洲再啟「方舟操作系統」救援

2019-05-29 18:45世界日報 中國新聞組／北京29日電

繼鴻蒙後華為在歐洲註冊「方舟操作系統」商標。 歐洲知識產權局
繼鴻蒙後華為在歐洲註冊「方舟操作系統」商標。 歐洲知識產權局
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Google宣布暫停支持華為部分業務後，搭載安卓系統的華為手機將受到影響。華為消費事業部執行長余承東早前透露，華為一直在準備自行開發作業系統，日前新的作業系統「鴻蒙」也浮出水面。而繼鴻蒙之後，華為又在歐洲註冊多個商標，名為「ARK OS（方舟操作系統）」的商標赫然在列。對此，華為目前尚未作出回應。

觀察者網報導，查詢歐盟知識產權局（EUIPO）網站發現，24日收到華為提交的多項商標申請，包括「ARK」、「HUAWEI ARK OS」、「ARK OS 」、「HUAWEI ARK COMPILER」及「HUAWEI ARK」，分別可以直譯為「方舟」、「華為方舟操作系統」、「方舟操作系統」、「華為方舟編譯器」和「華為方舟」。

據申請文件顯示，上述五個商標的用途，均包含「編譯器軟件」和「電子設備的操作系統」。

報導指出，對於關注華為的人來說，「方舟」並不是一個新詞——早在上月的新機發布會上，華為就一同公布「方舟編譯器」，據稱能夠提升系統操作流暢度、響應能力以及三方應用操作流暢度。而「方舟操作系統」這個名稱，還是首次公開出現。

有外媒表示，就全球範圍而言，「方舟」比「鴻蒙」要更受歡迎。「鴻蒙」一詞源於中國古代神話，傳說盤古在崑崙山開天闢地之前，世界是一團混沌的元氣，這種自然的元氣就叫做鴻蒙。而「方舟」則取自《聖經》，指上帝引導義士諾亞（Noah）建造用來躲避洪水的大船。

報導稱，谷歌宣布暫停支持華為的部分業務後次日，華為西歐業務部副總裁蒂姆沃特金斯（Tim Waktins）就回應表示，其實華為早已準備好應對方案：華為操作系統早已開始研發，並已在中國部分地區進行了測試，預計「很快」就能上市。金融時報則透露，華為操作系統並不是「臨時抱佛腳」，其研發時長至少有七年之久。

另據新京報報導，24日國家知識產權局商標局顯示，華為技術有限公司已於2018年8月24日申請註冊「鴻蒙」商標，專用期限為2019年5月14日至2029年5月13日，主要用於手機軟件設計、軟件設計和開發等。

華為商標鴻蒙作業系統
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