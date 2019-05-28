隨美加入封殺華為？英國、加拿大、印度仍未定

2019-05-28 16:45 世界日報 中國新聞組／北京28日電



華為危機：除美國還有哪些國家對華為5G說不 BBC 分享 facebook BBC中文網報導，美國多家科技公司暫停向華為供貨，令華為受到前所未有的壓力，美國政府也不斷游說其他國家採取類似措施，但各國響應的程度各有不同，日本、澳洲等都同意禁止華為參加5G網路建設，而英國、加拿大、印度等國家仍然未完全決定，馬來西亞、泰國等已經開始使用。

據報導，英國政府到現在仍然沒有決定是否應美國要求抵制華為。英國媒體4月曾經報導首相梅伊無視內閣成員反對，容許華為參加建設英國5G網路的「非核心部分」，例如提供通訊天線等設備。

中國和加拿大就華為高管孟晚舟被捕的案件仍然爭持不下，彭博引述加拿大政府消息說，加國現時「不著急」就國內電訊商使用華為的問題做決定。

印度今年稍後將會開始測試5G通訊技術，華為也是其中一家獲邀參加的公司，但當地媒體報導印度「可能限制」華為參加建設當地5G網路。

報導指出，馬來西亞官員早前明確表示，歡迎華為參加當地5G網路建設。該國國際貿易及工業部副部長王建民指出，華為在當地投資可以為馬來西亞人提供就業，對當地有長遠好處，但他透露政府將自行對華為的產品進行安全檢查。

華為、諾基亞和愛立信等公司都有參加泰國的5G基建測試。泰國沒有宣布任何針對華為的限制，美國公共廣播電視早前引述泰國國營電訊公司TOT高管特吉說，華為投標建設5G網路的價格較其他公司「便宜一半」。