微軟Windows 傳也封殺華為 「藍牙技術聯盟」下一個跟進

2019-05-27 11:52 世界日報 中國新聞組／北京27日電



傳微軟已經開始效仿Google，停止接受華為的新訂單。（路透資料照片） 分享 facebook 華為被美國列入黑名單後四面楚歌，Google和ARM先後暫停業務合作，Wi-Fi聯盟、SD協會相繼撤銷華為會員資格，先前被外界猜測跟進的微軟也開始效仿Google，停止接受華為新訂單。此外有消息指出，藍牙技術聯盟可能是下一家對華為採取行動的組織，如果沒有藍牙技術聯盟授權，將不可使用藍牙技術製造商品。

搜狐引述南華早報報導，知情人士透露，微軟已經開始效仿Google，停止接受華為的新訂單。知情人士表示，華為和微軟之間的兩大業務領域：用於筆記本電腦的Windows操作系統和其他內容相關服務均已被微軟暫停。

據另一位知情人士透露，現有華為PC上配備的Windows操作系統不會受到影響，仍可以獲得更新和安全保護。與此同時，微軟的服務團隊已經搬出了華為位於深圳的總部。其中一位人士表示：「這並不意味著微軟不再與華為合作。兩家公司之間暫停業務往來可能只是暫時性的。」

本報系聯合報引述商業新聞Business Insider報導指出，儘管仍有現貨可以供應，但微軟上周末從「微軟線上商城」中刪除了華為筆記型電腦Matebook，也引發該公司是否計畫阻止華為筆記型電腦的Windows 10更新的疑慮。

由於華為的所有筆記型電腦都在Windows操作系統上運作，因此若微軟不再將其軟體和其他產品授權給華為，可能嚴重影響華為的筆記型電腦業務。微軟目前尚未就其與華為的關係發表官方聲明，但也不願意證實微軟將阻止華為筆記型電腦的Windows 10更新，僅簡短表示「我們沒有什麼可分享的」。

也有消息指出，微軟可能是因為安全漏洞而有此舉措。今年1月美國微軟在華為筆記型電腦發現一項安全性漏洞，研究人員在華為Matebook筆電發現後門。但當時微軟向華為回報此缺陷後，華為已迅速對軟體進行修補。

除了科技公司暫停與華為合作，制定無線技術標準的Wi-Fi聯盟和制定SD卡標準的SD協會均將華為移出了會員名單。美國科技網站Android Police報導，藍牙技術聯盟可能是下一家對華為採取行動的組織。