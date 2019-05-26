華為陷抄襲竊密疑雲 美媒揭「競爭」文化

2019-05-26 13:15 世界日報 中國新聞組／北京26日電



隨著美國加強圍堵，華為被控抄襲竊密的紀錄重新被檢視。 路透社 分享 facebook

華為本世紀迅速崛起，躍居全球電信設備霸主，隨著美國加強圍堵，華為被控抄襲竊密的紀錄重新被檢視。中央社引述華爾街日報長篇報導，從官司爭議、前員工、合作與競爭方說法，描繪出華為競爭的企業文化。

據報導，隨著美中科技競爭白熱化，華府以威脅國安為由加強對華為施壓，設法切斷美國廠商向華為供應關鍵技術與零組件。美方認為，華為與其他中國企業都須遵從北京指令，尤其華為執全球電信設備市場牛耳，成為中國手中強大的工具。

報導指出，2002年起在華為瑞典辦公室擔任約聘工程師約一年的李德表示，華為當時投入所有資源竊取技術，「你甚至要偷來主機板，供他們逆向工程使用」。

李德說，華為當年在斯德哥爾摩的辦公室，以嚴密保全的地下室存放外國製設備，有些設備運往中國由工程師拆解。華為帝國分布各地的辦公室都有這類密室。在職與卸任美方官員指出，華為在德州等地的據點建有美籍員工不得出入的隱密房間。

2003年1月，思科指控華為抄襲軟體與說明書，是華為首度在國際市場面臨重大竊密指控。根據訴訟文件，華為當時連思科軟體的瑕疵也照抄不誤。華為最終坦承抄襲「部分」思科路由器軟體。

知情人士透露，2010年初，美國官員說服電信商AT&T放棄將4G網路標案授予華為的協議。華府開始派官員到關島、日本等地，勸告盟友與華為保持距離。2012年，美國國會發表報告，將華為貼上「國安威脅」標籤。

德國資料分析公司IPlytics指出，截至今年4月，華為5G網路發展從標準制定提案貢獻度，到公司代表出席全球標準制定會議數量，幾乎每個類別都是全球排名第一。儘管如此，華為仍擺脫不了竊密疑雲。

美國檢方指出，2013年5月，華為駐美工程師奉命竊取T-Mobile美國公司用來測試智慧型手機觸控反應的機械裝置技術。2014年9月，T-Mobile控告華為竊取商業機密。

另據本報系聯合報報導，中美貿易戰升溫，中國官媒人民日報發表署名文章，批評美國搞科技霸權，阻礙發展進步。

文章稱，美國政府濫用國家力量，頻頻向靠艱辛努力走到世界前列的華為等中國高科技企業開火，在沒有任何事實根據和確鑿證據情況下，以所謂「竊取機密」、威脅「國家安全」等莫須有罪名為藉口，禁止華為參與美國電信設備，尤其是5G設備網路的建設，操控多家美國公司「斷供」華為，以「有罪推定」肆意抹黑，「組團」圍堵遏制。