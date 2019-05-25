華為兩頭燒！Android被封鎖 自主開發系統又遇瓶頸

最新消息顯示，華為最新系統似乎還無法順利發布。 美聯社 分享 facebook

Google日前才封鎖華為Android系統使用權，雖然已知華為一直在開發自己的行動作業系統，但根據最新消息顯示，華為最新系統似乎還無法順利發布。

華為總裁任正非日前信誓旦旦的喊話，認為美方低估了華為的力量。而根據報導，自從美國於2012年對中國手機製造商中興通訊進行調查後不久，華為就開始著手開發的行動作業系統稱為「Project Z」。華為執行董事兼消費者業務 CEO 余承東此前曾表示，如果華為失去Android的權限，將準備推出自己的作業系統。然而，根據消息來源指出，「Project Z」無法順利推出。

余承東對此平台前僅似乎也不太樂觀，並對此表示目前美國制裁意味著華為可能會「被迫」推出作業系統；而華為可能會走得「非常艱辛」。此言論也呼應了消息來源指出華為對於此作業系統「仍未做好準備」。

即使Project Z這名稱是第一次出現，但消息來源表明它很有可能在中國市場結合5G推出。

Project Z可能作為Android的替代品將有機會在中國生存，但卻不包含Google所提供的任何服務。對此，相較之下此操作系統就不太可能在西方市場取得成功。這意味著華為可能會希望與Android達成某種協議來保持 Android西方市場銷售的智慧手機。但後續會如何發展，任誰也說不準。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》