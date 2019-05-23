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排「華」再開槍！日本通信商延售新機

2019-05-23 17:17台灣醒報 記者施養正╱台北報導

日本通信大廠決定暫緩華為新機上市。（photo on Wikimedia）
日本通信大廠決定暫緩華為新機上市。（photo on Wikimedia）
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華為風暴延燒日本！外媒指出，華為最新旗艦機P30原本預計6月販售，但如今日本通信大廠KDDI及軟體銀行都宣布延後販售，避免被美中貿易戰波及。此外，電器大廠松下電器（Panasonic）也追隨美國腳步，宣布終止與華為的合作。

據日本《NHK》指出，日本國內LINE Mobile原本預計24日將發售華為P30等三款全新機種，但由於美中貿易戰影響，各國逐漸禁止或延後販售華為產品，日本廠商也決定「上車」，報導也指出，谷歌近期宣布將終止授權Gmail及YouTube等基本功能，甚至安卓系統日後將不支援華為新機，也成為延售決策的因素。

此外，《NHK世界》也報導日本通信大廠KDDI及軟體銀行原本預計6月開始販售P30等華為新機，近日也宣布延後販售，現階段也都跟代理商停止進貨，直到釐清華為在美中貿易戰中的利害關係為止，日本通信龍頭NTT Docomo也跟上腳步，暫緩華為新機上市。

《NHK》更指出，日本松下電器（或稱國際牌）也宣布終止與華為合作，因其電子零組件有外銷美國，若繼續提供華為零件，其他商品可能會被華盛頓當局禁售，因此決定中止合作，松下電器表示，「公司向來都尊重美國對外國的進口政策。」報導也指出，華為風暴的對日本產生極大影響，預計已有100間企業遭受波及。

但中國松下電器卻在官網發表聲明表示，目前會遵守所在國家的一切法律，並維持對華為的正常供貨，提醒用戶切勿輕信謠言，也引發網民熱議。

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華為松下電器軟體銀行

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