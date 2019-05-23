逼上梁山！華為自有系統 最快今秋面世

2019-05-23 16:10 世界日報 中國新聞組／北京23日電



華為稱自有作業系統最快秋季推出，性能將更好。 分享 facebook 針對美國商務部宣布給華為「90天臨時許可」，華為創辦人任正非21日回應：「不需要」。任正非這麼說恐非賭氣。據上海澎湃新聞報導，華為自己的作業系統（OS）最快今年秋天就能推出。華為並聲稱，華為OS不僅相容全部的Android應用和所有的Web應用，運行性能更將提升逾60%。

報導指出，21日網路就傳出華為消費者業務CEO余承東在一個微信群透露，華為手機作業系統將最快在今年秋天，最晚於明年春天即可面世。

余承東稱，華為OS是面向下一代技術而設計的作業系統，目前華為OS已經打通了手機、電腦、平板、電視、汽車、智慧穿戴等產品，並將其統一成一個作業系統。

澎湃新聞向余承東確認前述內容屬實。余承東表示，「（華為OS）是面向下一代技術而設計的作業系統。」據其介紹，華為OS相容全部的Android應用和所有的Web應用，相關Android應用在華為OS上重新編譯後，運行性能更將提升超過60%。

余承東說，「我們願意繼續使用谷歌（Google）和微軟，但沒有辦法，被『逼上梁山』啊！塞翁失馬，焉知非福。」

美國早前宣布將華為及其70家附屬公司列入管制「實體清單」。這代表，沒有取得美國政府許可，美國企業不得供貨華為。Google隨後表示，「正在遵守這一命令並評估其影響」。

業界則高度關注，一旦禁令開始實施，華為的手機未來恐無法繼續使用Google的Android作業系統。

澎湃新聞表示，有消息稱，華為從2012年就開始規劃自有作業系統。余承東也曾表示，華為已經準備好了自己的作業系統，一旦發生不能再使用Google和微軟作業系統的情況時，華為就會做好啟動「B計畫」的準備。