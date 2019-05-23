英日6電信巨擘 暫緩銷售華為新機

2019-05-23 00:11 聯合報 編譯 聯合報 編譯 黃嘉洵 ／綜合外電



谷歌及美國晶片中止與華為合作，億萬手機受影響。 記者黃筱晴／攝影 分享 facebook

隨著川普將中國手機大廠華為納入實體管制名單，Google日前也響應不再支援Android系統服務，日本及英國共計六大電信巨擘推出5G網路之際，相繼宣布5G手機陣容暫緩銷售華為新機。

Google日前表示，將遵循華府禁令，停止向華為授權Android系統服務，這對華為手機用戶影響重大，意謂當前用戶可能自八月底開始無法更新Android系統，新款華為手機則無法下載YouTube及Chrome等熱門應用程式。

日本電信龍頭NTT Docomo 二十二日表示，已停止華為新旗艦手機P30系列的預定；另外兩家電信營運商ＫＤＤＩ和軟銀（SoftBank）則計畫，無限期延緩原訂二十四日上市的華為P30 lite。

華為的代表對此不予置評。軟銀發言人麻真衣子表示，軟銀將評估引進華為新機對消費者的影響，包括考量Android軟銀是否會如期更新。

英國電信龍頭「英國電信」（ＢＴ）旗下的ＥＥ，原先計畫在三十日推出英國第一個5G網路服務，並搭載支援5G網路的華為新機，如今宣布「暫緩」上市；全球第二大行動電信商伏德風（Vodafone）表示，預計在5G手機陣容中剔除華為Mate X，延緩上市。