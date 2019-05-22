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方保僑：華為操作系統難追Android 程式難取代

2019-05-22 21:48香港01 記者黃偉倫／報導

方保僑表示，雖然華為聲稱有開發自家操作系統「鴻蒙」，但難以追上Android。 ...
方保僑表示，雖然華為聲稱有開發自家操作系統「鴻蒙」，但難以追上Android。 香港01資料圖片
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美國商務部上周將華為列入黑名單，Google等多家企業稱暫停向華為提供軟件及貨品，及後商務部在周一（20日）發出臨時許可證延遲禁令90天。坊間擔心此舉會影響華為手機用戶，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑今早（22日）出席電台節目表示，假如用戶之後無法透過Google Play下載應用程式，需從其他渠道下載時，可能會令電話誤中木馬程式。

他又稱，雖然華為聲稱有開發自家操作系統「鴻蒙」，但難以追上Android，部分應用程式難以取代。

方保僑在港台節目《千禧年代》表示，雖然現時內地使用的華為手機，本身都無法使用Google Play，需透過其他平台安裝應用程式，但這類平台的程式來歷不明，部分原本收費的程式，都變成免費，除了有版權問題，程式更可能有木馬程式。

另外，華為早前表示，2012年開始規劃自家操作系統「鴻蒙」，意在成為Android系統的替代品。不過方保僑表示，本身操作系統Android及ios已佔了市場逾九成，前者有逾200萬個程式，後者亦有多過190萬，鴻蒙難以追上。他續稱，要設計要操作系統並不難，但「用智能電話都係為咗用程式」，部分程式如Whatsapp、Facebook等本身難以取代。

他又稱，華為每年產生大量手機，如果美國多間企業都停止提供晶片，質疑華為未必有足夠技術及能力，產生有相等效果的晶片。

早前華為創始人任正非表示，其他公司兩、三年內，難以追上華為的5G技術。方保僑表示，華為確在一些技術上有優勢，美國雖然亦有晶片技術，但欠缺建造機站、電訊設備的公司，全球主要剩下中興、華為、愛立信、諾基亞和三星等大公司，而當中華為較為領先。

他續稱，如果華為被美國制裁，會影響全球5G技術發展。

延伸閱讀：

美國對華為禁令將衝撃矽谷 5年內或損失4420億

【Google禁華為】劉康：華為是美國欺凌的對象

文章授權轉載自《香港01》

Android華為鴻蒙5G

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