跟進封殺？ 微軟商城下架華為筆電引發疑慮

2019-05-22 13:12 聯合新聞網 綜合報導



微軟是否跟進成為下一個圍堵華為的軟體廠商，成為外界關注的焦點。 美聯社 分享 facebook

在美國商務部將華為及旗下68家附屬事業，列入有貿易黑名單之稱的「實體清單」（Entity List） 後，Google 決定停止授權 Android 系統與 Google 服務給華為。而繼Google之後，微軟（Microsoft）也在跟進之列？

根據商業新聞《Business Insider》報導指出，儘管仍有現貨可以供應，但微軟上週末從「微軟線上商城」中刪除了華為筆記型電腦Matebook，也引發該公司是否計劃阻止華為筆記型電腦的Windows 10更新的疑慮。

由於華為的所有筆記型電腦都在Windows操作系統上運作，因此若微軟不再將其軟體和其他產品授權給華為，可能嚴重影響華為的筆記型電腦業務。另外，也有消息指出，微軟可能是因為安全漏洞而有此舉措。今年1月美國微軟在華為筆記型電腦發現一項安全性漏洞，研究人員在華為Matebook筆電發現後門。但當時微軟向華為回報此缺陷後，華為已迅速對軟體進行修補。

微軟目前尚未就其與華為的關係發表官方聲明，但也不願意證實微軟將阻止華為筆記型電腦的Windows 10更新，僅簡短表示「我們沒有什麼可分享的」。由於禁令緣故，英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）和賽靈思（Xilinx）等美國晶片製造商已告知員工，將停止向華為供貨。至於微軟是否成為下一家圍堵華為的軟體廠商，仍有待觀察。