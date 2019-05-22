親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
谷歌華為合作止
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

周刊爆前立委霸地9千坪 馬場租約到期賴著不走還辦夏令營

那些被遺忘的 還有歌聲讓我們記住—追憶六四歌曲傷痕

跟進封殺？ 微軟商城下架華為筆電引發疑慮

2019-05-22 13:12聯合新聞網 綜合報導

微軟是否跟進成為下一個圍堵華為的軟體廠商，成為外界關注的焦點。 美聯社
微軟是否跟進成為下一個圍堵華為的軟體廠商，成為外界關注的焦點。 美聯社
分享

在美國商務部將華為及旗下68家附屬事業，列入有貿易黑名單之稱的「實體清單」（Entity List） 後，Google 決定停止授權 Android 系統與 Google 服務給華為。而繼Google之後，微軟（Microsoft）也在跟進之列？

根據商業新聞《Business Insider》報導指出，儘管仍有現貨可以供應，但微軟上週末從「微軟線上商城」中刪除了華為筆記型電腦Matebook，也引發該公司是否計劃阻止華為筆記型電腦的Windows 10更新的疑慮。

由於華為的所有筆記型電腦都在Windows操作系統上運作，因此若微軟不再將其軟體和其他產品授權給華為，可能嚴重影響華為的筆記型電腦業務。另外，也有消息指出，微軟可能是因為安全漏洞而有此舉措。今年1月美國微軟在華為筆記型電腦發現一項安全性漏洞，研究人員在華為Matebook筆電發現後門。但當時微軟向華為回報此缺陷後，華為已迅速對軟體進行修補。

微軟目前尚未就其與華為的關係發表官方聲明，但也不願意證實微軟將阻止華為筆記型電腦的Windows 10更新，僅簡短表示「我們沒有什麼可分享的」。由於禁令緣故，英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）和賽靈思（Xilinx）等美國晶片製造商已告知員工，將停止向華為供貨。至於微軟是否成為下一家圍堵華為的軟體廠商，仍有待觀察。

華為微軟

相關新聞

華為透露自有作業系統最快今年秋季推出 完全相容Android平台app

2019-05-22 08:50

華為生存戰關鍵…台積電「站在歷史十字路口」

2019-05-22 00:09

整理包／華為Google殘酷分手！ 完整爭議影響一次看

2019-05-21 13:24

彭博：美圍剿華為 是可怕的失算

2019-05-22 01:00

華為任正非：不需要美國的寬限期

2019-05-22 00:59

美點名警告：陸製無人機恐竊密

2019-05-22 00:42

華為第1槍…美中各掐命脈 築起數位高牆

2019-05-22 00:28

任正非：華為5G 別人兩三年肯定追不上…

2019-05-22 00:17

華為風暴！美延後禁令90天 任正非：寬限沒多大意義

2019-05-22 00:04

任正非受訪：禁令延後沒意義 別用民粹看華為 家人用蘋果手機

2019-05-21 23:29

任正非：華為不跟政治掛鉤 要制止害國的民粹主義

2019-05-21 22:19

華為禁令展延 Google：90天內提供軟體更新

2019-05-21 20:50

華為現有用戶還能更新Google服務嗎？你該知道的7個問題

2019-05-21 20:41

談華為事件 馬化騰：要在關鍵技術下苦功

2019-05-21 18:44

求脫手！用戶憂華為變廢機 P30 Pro出現拋售潮

2019-05-21 18:27

NCC要求華為代理商到會說明 聚焦3重點

2019-05-21 15:57

這家台灣企業 讓陸方擔心「有可能卡華為的脖子嗎」

2019-05-21 14:00

紐時：谷歌中止合作華為 拉開美中科技冷戰的數位鐵幕

2019-05-21 10:33

堅持不換iPhone的環時總編 宣布改用華為手機

2019-05-21 10:15

谷歌及美國晶片中止與華為合作 億萬手機受影響

2019-05-21 10:11

華為暫獲豁免 Google終止合作計畫踩煞車

2019-05-21 09:48

華為回應谷歌暫停部分合作 指中國市場不受影響

2019-05-21 09:32

華為有「B計畫」 但硬體斷供恐造成更大危機

2019-05-21 08:52

FT：華為準備推出自有版本手機作業系統

2019-05-21 06:42

塞翁失馬 就看華為能否去Google化

2019-05-21 01:07

華為B計畫代打…前車之鑑難樂觀

2019-05-21 00:54

華為斷糧 美中恐爆科技冷戰

2019-05-21 00:52

Google中止與華為合作 安卓系統將無法更新

2019-05-21 00:44

華為續供手機安全更新 Google保證Google Play能用

2019-05-20 22:20

川普制裁華為 多家美國頂尖半導體業者停止供貨

2019-05-20 21:22

Google終止授權 3C達人：華為手機更新恐變慢

2019-05-20 21:14

華為Google風暴 謝金河：這兩棒打下去 對台灣茲事體大

2019-05-20 21:01

業界：華為建構OS不難 難在消費者跟APP生態鏈埋單

2019-05-20 20:56

谷歌暫停合作 華為：已售、再售產品升級與售後服務不受影響

2019-05-20 20:56

華為Google風暴 朱成志：沒人用那麼賤的招

2019-05-20 19:22

華為落難 三星趁機搶5G市場

2019-05-20 19:22

華為傳將採自研系統 日媒：手機便利性或下降

2019-05-20 18:37

陸媒：華為7年前開發「鴻蒙」 為Android替代品

2019-05-20 17:09

被Google分手 華為：中國市場不影響 繼續使用安卓生態

2019-05-20 17:05
看更多

熱門文章

求脫手！用戶憂華為變廢機 P30 Pro出現拋售潮

2019-05-21 18:27

這家台灣企業 讓陸方擔心「有可能卡華為的脖子嗎」

2019-05-21 14:00

新iPhone模型圖再曝光 三款售價預測出爐

2019-05-21 16:35

三星Note 10外型設計大改版？前後鏡頭位置大風吹

2019-05-21 15:34

華為生存戰關鍵…台積電「站在歷史十字路口」

2019-05-22 00:09

彭博：美圍剿華為 是可怕的失算

2019-05-22 01:00

大疆成下個華為？美方：中國無人機正大量竊取資料

2019-05-21 21:35

華為透露自有作業系統最快今年秋季推出 完全相容Android平台app

2019-05-22 08:50

任正非受訪：禁令延後沒意義 別用民粹看華為 家人用蘋果手機

2019-05-21 23:29

任正非：華為不跟政治掛鉤 要制止害國的民粹主義

2019-05-21 22:19

撞色不撞傷 犀牛盾推超輕薄軍規防摔Apple Watch保護殼

2019-05-21 17:23

新加坡星圓通訊進軍台灣電信市場 推免費4G吃到飽活動

2019-05-22 09:36

華為風暴！美延後禁令90天 任正非：寬限沒多大意義

2019-05-22 00:04

談華為事件 馬化騰：要在關鍵技術下苦功

2019-05-21 18:44

華為現有用戶還能更新Google服務嗎？你該知道的7個問題

2019-05-21 20:41

犀牛盾首次針對Apple Watch打造保護殼 同樣強調無毒、抗摔

2019-05-22 08:29

華為任正非：不需要美國的寬限期

2019-05-22 00:59

華為禁令展延 Google：90天內提供軟體更新

2019-05-21 20:50

華為第1槍…美中各掐命脈 築起數位高牆

2019-05-22 00:28

NCC要求華為代理商到會說明 聚焦3重點

2019-05-21 15:57

跟進封殺？ 微軟商城下架華為筆電引發疑慮

2019-05-22 13:12

任正非：華為5G 別人兩三年肯定追不上…

2019-05-22 00:17

4G又有免費好康 新加坡電信商打什麼算盤

2019-05-22 09:55

Sony展示下一款電玩主機執行效能 強調PS4仍會持續在市場推行

2019-05-22 08:28

是不是花太多錢了？這款APP會提醒你

2019-05-21 20:43

美點名警告：陸製無人機恐竊密

2019-05-22 00:42

4G殺到499、299之後 還有新業者敢來？

2019-05-22 10:40

新款15.6吋MacBook Pro換上第9代Core i9處理器、改善蝶式鍵盤問題

2019-05-22 11:15

Google Glass 企業版2代揭曉 要價999美元

2019-05-22 08:59

繼華為之後 美國政府接續指控DJI空拍機竊取資訊

2019-05-22 08:49

Brother在台推行Hello Kitty行動美形標籤機 圍棋女神黑嘉嘉擔任品牌大使

2019-05-21 16:01

美國司法部不願批准 T-Mobile、Sprint合併可能會再延期

2019-05-22 08:56

英飛凌否認將暫停與華為合作 將持續維持供應關係

2019-05-22 08:55

Sony成立PlayStation Productions工作室 投入遊戲改編電影、電視劇創作

2019-05-22 09:00

微星5產品 勇奪2019台北電腦展Best Choice年度大獎

2019-05-21 17:16

首款8核心MacBook Pro 速度快瞄準專業用戶

2019-05-22 10:58

蘋果延長蝶式鍵盤保固時間 2015年MacBook仍可受理維修

2019-05-22 11:14

唯數下半年主打女性向、SLG策略手遊 長線營運動能增強

2019-05-21 13:58

Google停供服務 華為手機海外市場風險大增

2019-05-21 15:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top