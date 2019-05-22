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華為透露自有作業系統最快今年秋季推出 完全相容Android平台app

2019-05-22 08:50楊又肇

華為消費者業務執行長余承東稍早透露，華為自行投入研發設計的作業系統最快將會在今年秋季，或是預計在明年春季推出，並且將相容所有Android平台app、網頁應用服務，同時強調相比現有Android作業系統將可提昇60%執行效率。

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就余承東透露說法，華為自行投入研發的作業系統，將可同時對應手機、電腦設備、平板、電視、智慧穿戴裝置與車載系統使用，顯然將具備相當程度的硬體相容度。加上相容所有Android平台app與網頁應用服務，預期將可直接銜接Android既有市場生態，無需擔心是否必須重新建立應用發展規模。

華為很早之前就已經說明投入準備，以防Android作業系統無法繼續使用，或是發展利基掌握在他人手中情況，因此除了具備可將Android作業系統編碼重新翻寫、去除不必要程式編碼內容能力，同時也持有可發展自有作業系統能力。

不過，即便華為強調目前擁有自行發展作業系統能力，同時也在處理器在內硬體有自行研發資源，短時間在中國市場境內發展自然還不受影響，但若要在國際市場持續站穩布局，顯然還是會面臨不少考驗，畢竟在中國市場境內以開源版本Android打造客製化作業系統的使用模式，對於歐美等海外市場用戶仍高度依賴Google服務情況而言，恐怕無法佔到利基。

而縱使華為憑藉自身能力建立全新作業系統，能否在市場獲得成功，恐怕也需要一些時間考驗，似乎無法順利解決華為目前面臨處境。同時就過往曾經試圖以自身市佔等優勢發展自有作業系統的三星情況來看，其自Intel端接手的Tizen作業系統，最終仍未能在市場取得成功，因此華為要能讓自身作業系統獲得成功，勢必要面臨更大挑戰。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

作業系統華為Android

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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