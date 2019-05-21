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任正非受訪：禁令延後沒意義 別用民粹看華為 家人用蘋果手機

2019-05-21 23:29世界日報 中國新聞組／綜合21日電

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中國電信巨擘華為創始人任正非21日在華為深圳總部說，美國在下令封鎖華為後又提出「90天臨時執照」，「這對我們沒有多大意義，我們已經做好了準備」。他說，華為與美國的衝突遲早會有，華為一年前就受到美國實體管制了。

他說，華為能做美國芯片一樣的芯片(晶片)，但「將來還是要大規模買美國芯片」。

美禁令發出後 首度接受中國媒體採訪

任正非21日上午與華為高級副總裁陳黎芳、華為戰略研究院副院長朱廣平等，接受20多家中國國內媒體採訪。這是美國禁令發出後任正非首次接受國內媒體採訪。

任正非在接受採訪時表示，他的家人現在還在用蘋果手機，蘋果的生態很好，家人出國他還送他們蘋果電腦，「不能狹隘地認為愛華為就愛華為手機」。

用了喜歡就用 勿以民粹主義定義華為

他說：「華為是一家商業公司，提供的是商品，用了喜歡你就用，不喜歡就不用，不能用民粹主義來定義華為。」

他表示，「我們一年前就受到美國實體管制了，大家要罵就罵美國政客，這件事不關美國企業什麼事情」。

5G技術方面 別人兩三年肯定追不上華為

任正非表示，華為受美國封鎖，5G絕對不會受影響，在5G技術方面，別人兩、三年肯定追不上華為。但國家的整體科技而言，中國和美國比，差距還很大。

任正非說，華為不會輕易狹隘地排除美國芯片，但若出現供應困難，華為有備份。華為在「和平時期」都是一半芯片來自美國，一半來自華為。至於華為的「困難時期」會持續多久，這得去問川普總統。

他說，華為高端芯片都有，能做美國一樣的芯片。但華為不能孤立於世界。

「不能因為我們領先了美國就要挨打」

任正非並說，「不能因為我們領先了美國就要挨打」。他還談到，5G容量是4G的20倍，是2G的1萬倍，耗電下降了10倍。華為每一個5G站點能給歐洲節省1萬歐元，歐洲不會跟美國走，反而是跟華為溝通很密切。

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