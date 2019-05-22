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華為第1槍…美中各掐命脈 築起數位高牆

2019-05-22 00:28聯合報 編譯郭宣含／綜合報導

Google表示，接下來90天內將繼續為現有華為裝置提供軟體更新及安全修補程式。...
Google表示，接下來90天內將繼續為現有華為裝置提供軟體更新及安全修補程式。（法新社）
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美國川普政府命令禁止販售零件與軟體給中國大陸電信巨擘華為後，谷歌廿日開始限制提供華為的軟體服務；紐約時報報導形容，若美國與中國展開科技冷戰，對華為的禁令則被視為數位鐵幕的開端。

中國在過去近廿年自建數位牆，單方面阻擋臉書和谷歌等外國企業，並派中國企業到全球擴展。在可見的未來，中國將繼續與全球多數地方隔絕，但這次將由美國等多國，從外部阻擋中國科技。

美國立場轉硬，關閉美中交換訊息與貿易的大門，使中國更快邁向只能使用國產手機與設備，並搭配國產晶片與軟體；華為早已開始研發自家晶片與其他能力，並預先貯存至少三個月的零組件，為失去美國技術與設備的情況做好準備。

美國在美中貿易戰惡化之際對華為展開攻擊，這就像去年川普政府對中國中興通訊下達禁售令的翻版；同理，華府也可能藉放寬對華為的壓力，降低美中緊張關係。但中國也可能反擊。中國握有稀土的主導地位，可以關閉全球供應鏈，此事已有先例。

紐時指出，其實數位鐵幕早已逐漸形成。中國政府管制網路內容已久，中國網路與全球多數使用者所見大抵不同；在中國審查單位仔細監控下，網路平台、理念與企業策略與全球有很大差異。

這面數位牆多由中國單方面築起，中國伺服器與主機使用美國晶片與軟體，中國也是蘋果、英特爾和高通等西方大廠主要市場。

如今美國為保護智慧財產權，加強限制中企投資美企，有些中國學者也因間諜疑慮而遭撤銷美國簽證；川普的行政命令可能壓垮華為各產業，華為少了谷歌合作，擬推出自家作業系統，但多數消費者可能不願埋單。

部分中國人認為，美國利用政府力量打壓中國競爭對手，遲早面臨報復。

美國面對中國封閉網路選擇「以牙還牙」的作法，一個知名網站指出：「中國抵制美國多年，應該早準備好美國總有一天會予以反制。」

川普紐約時報稀土華為

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