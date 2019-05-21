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華為現有用戶還能更新Google服務嗎？你該知道的7個問題

2019-05-21 20:41T客邦

Google將遵從美國禁令，終止與華為的合作。法新社
Google將遵從美國禁令，終止與華為的合作。法新社
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20日繼路透社首先報導出Google將遵從美國禁令，終止與華為的合作之後，Google中國也發表了聲明證明了這個傳言屬實。那麼，現有華為手機的使用者會有什麼影響，之後還能使用Google的服務嗎？以及未來華為手機就不能用Android系統了嗎？我們就針對這些疑問進行整理。

問題1：為什麼Google要中止與華為的合作？

美國總統川普已經簽署行政命令，禁止美國企業使用威脅美國國家安全的外國電訊設備，隨後美國商務部宣佈，將把華為及70家關聯企業列入「實體清單」（Entity List）。而此禁令一旦生效，就意味著如果沒有美國政府的批准，華為將無法向美國企業購買軟體以及硬體設備。

在這個前提下，身為美國企業的Google當然也不例外。Google發言人表示，公司會遵從有關華為的禁令，並審視其可能的影響。

問題2：現有華為手機的用戶，還能繼續使用Google的服務嗎？

華為表示，Google Play以及其安全保障，在現行華為產品中會繼續運作。

事實上，因為這個禁令是禁止美國企業與華為進行軟硬體的交易或是服務，但是目前華為手機的使用者，裡頭已經裝了Google Play以及Gmail等其他服務的話，這些是不受到禁令的影響的。這部分屬於「使用者個人」去跟Google要求取得服務，與華為無關。因此Google還會繼續為這些消費者提供服務，不會受到華為禁令影響。

而Android官方也發表了一個簡單的聲明表示，他們會繼續為現有華為裝置的使用者提供Google Play以及Google Play Protect等服務。

問題3：現有華為手機用戶，裡頭的Gmail、YouTube等Google系的APP，還能自動更新嗎？

可以的。因為負責自動更新的是Google Play商城等機制，這些機制如果已經裝在你的手機裡，就不會有華為禁令影響的問題，理由同上一個問題。

問題4：現有華為手機用戶，Android版本還能升級嗎？

這個問題就比較複雜了，因為Android的升級又有幾種不同的形式。Google 可能將無法再為華為提供支援，因此下一個重大版本的Android版的升級，Google應該是不會提供給華為的。

不過，華為可以自己開發改良版的Android為使用者升級。但是這個改良版的Android將無法提供Google Play等Google系的服務。

問題5：以後華為推出的新機，就不能裝Android系統了嗎？

可以的。只是華為雖然不能從Google官方去取得Android系統，但是由於Andorid本身就是一個開源的系統，因此華為可以透過 Android Open Source Project（AOSP)來取得Android系統裝在他們的手機上，這是沒有問題的。就像是你可以看到中國市場上充滿一堆白牌的Android手機或是平板，他們一樣不用付錢給Google，原因就是AOSP。

不過，採用AOSP取得的Android系統就失去了Google官方的支援，因此如果有更新或是漏洞的話，可能更新反應會比較慢。並且無法預載Gmail、YouTube等Google系的APP。另外，由於不能與Google合作，未來華為可能無法在新版Android系統推出的第一時間，推出對應的新手機。

客觀來說，失去Google支援的華為手機不見得會比較不安全，畢竟華為在中國發行的手機本來就沒有裝Google Play等機制，而他們自己也維護的滿好的。當然，這也會引起更多人擔憂安全隱私的問題，不過如果你選擇華為手機的話，你就應該不是屬於這一派的想法。

問題6：新的華為手機沒有了Google Play，那我可以自己安裝嗎？

可以的。就像你去買一台中國製、在中國用的手機，你一樣可以自己拿來安裝Google服務，透過自力安裝上Google 框架服務之後、然後就可以裝上Google Play，然後一一安裝所有的Google應用程式。

網路上也有很多人做好了「整合包」，你可以一鍵下載來安裝，號稱安裝沒難度。

不過，其實這背後也有很多風險，你怎麼知道這個來源是安全的？其中是不是會隱藏惡意軟體？畢竟透過這種所謂的「整合包」，是一個最快取得你Google身份資料的機會。如果你本身沒有一點底子的話，其實這是很危險的動作。

而且，透過這種整合包所裝的服務，只能讓你裝完之後「可以用」，但是這些服務不見得能順利更新，而且也可能與你的硬體發生衝突、當機連連等等。

問題7：那有比較安全的方式，在華為的新機上使用Google服務嗎？

有的。你可以不需要安裝APP，直接用瀏覽器使用Gmail、YouTube等等服務。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

華為GoogleAndroid

T客邦

《T客邦》是PC home電腦家庭出版社經營的科技媒體網站，由一群愛玩電腦的阿宅編輯，每天提供新鮮有趣的科技情報，以及自己爆肝測試後的評測心得。

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