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新iPhone模型圖再曝光 三款售價預測出爐

求脫手！用戶憂華為變廢機 P30 Pro出現拋售潮

2019-05-21 18:27香港01 江川

新加坡網民在今日發帖，出售全新或二手的華為手機。 圖擷自mothership
新加坡網民在今日發帖，出售全新或二手的華為手機。 圖擷自mothership
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路透社周日（19日）引述消息稱，Google已終止與華為部份業務往來。這意味在中國以外地區使用華為智能手機用戶，將無法更新Android作業系統

新加坡傳媒報道，消息傳出後，網上買賣平台有大量賣家出售華為手機，有賣家以低於市價八折的價格放售全新的華為P30 Pro手機。

美國總統特朗普再對華為出手，令華為不能再購買美國製造的商品。其中有報道指Google已暫停向華為提供軟件及硬件產品的「非公開源碼」更新資料，意味華為手機或將不能獲取Google提供的專屬軟件更新，包括Google Play Store、Gmail、Google Map、Youtube等的App。

新加坡傳媒《Mothership》指，不少網友收到這個消息後，擔心華為手機可以使用的功能會減少，即刻在網上割價拋售華為手機。我們到過這個以新加坡為總部的網上買賣平台視察，發現不少的新加坡網民在今日發帖，出售全新或二手的華為手機。其中全新的華為P30 Pro手機，市價要1398新加坡元（約3.2萬台幣），不少網民割價求售，最平開價1080新加坡元（約2.5萬台幣），足足較市價平兩成。而二手華為P30 Pro手機的價格則低至950新加坡元就「有交易」，不少賣家都聲稱手機買了不夠一個月，更揚言價錢可議，似乎是想止蝕離場。

延伸閱讀：

【Google禁華為】我的華為手機該怎辦？　一文看懂對用戶具體影響

【Google禁華為】華為：手機將持續安全升級　售後服務不受影響

文章授權轉載自《香港01》

華為Google新加坡作業系統Android

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